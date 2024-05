Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Täterfestnahme - versuchter Einbruch in ehemalige Gaststätte

Augsburg (ots)

Oberhausen - Am gestrigen Dienstag (28.05.2024), gegen 17.45 Uhr, versuchte ein Mann gewaltsam in eine ehemalige Gaststätte in der Ulmer Straße einzudringen.

Ein aufmerksamer Zeuge stellte den Täter zur Rede, woraufhin sich der Täter von der Örtlichkeit entfernte. Der Zeuge informierte die Polizei. Im Laufe der Fahndung nahmen Polizeibeamte den 21-jährigen Tatverdächtigen im Nahbereich fest. Der genaue Sachschaden wird noch ermittelt.

Die Polizeiinspektion Augsburg 6 ermittelt nun wegen des versuchten besonders schweren Falls des Diebstahls gegen den 21-Jährigen.

