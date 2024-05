POL Schwaben Nord: Frau auf Diebestour verletzt Ladenmitarbeiter

Augsburg (ots) - Kriegshaber - Im Zeitraum von Montag (27.05.2024) bis Dienstag (28.05.2024) lockerte ein bislang unbekannter Täter offenbar die Radmuttern eines silbernen Audis in der Reinöhlstraße. Am Montag gegen 13.00 Uhr stellte ein 57-jähriger Mann sein Auto in der Reinöhlstraße ab. Am nächsten Tag fuhr er gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto. Der 57-Jährige ...

mehr