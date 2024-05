Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Radmuttern gelockert - Fahrer bemerkt es rechtzeitig

Augsburg (ots)

Kriegshaber - Im Zeitraum von Montag (27.05.2024) bis Dienstag (28.05.2024) lockerte ein bislang unbekannter Täter offenbar die Radmuttern eines silbernen Audis in der Reinöhlstraße.

Am Montag gegen 13.00 Uhr stellte ein 57-jähriger Mann sein Auto in der Reinöhlstraße ab. Am nächsten Tag fuhr er gegen 14.30 Uhr mit seinem Auto. Der 57-Jährige bemerkte ein Ruckeln am linken Vorderrad und dann die gelockerten Radmuttern.

Die Polizei ermittelt nun wegen versuchten gefährlichen Eingriffes in den Straßenverkehr. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg 5 unter der Telefonnummer 0821/323-2510 zu melden.

