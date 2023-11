Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Großkontrolle zur Überwachung der Durchfahrtsverbote

Lüdenscheid (ots)

Gestern waren erneut mehrere Dutzend Polizeibeamtinnen und -beamte auf Lüdenscheids Straßen unterwegs. Schwerpunkt der Kontrollen waren abermals die Überwachung der Durchfahrtsverbote und Geschwindigkeitsbeschränkungen.

86 Fahrzeuge über 3,5 Tonnen und 47 unter 3,5 Tonnen wurden an den Straßenrand gewunken. Von den "über 3,5 Tonnern" verstießen 43 gegen das Durchfahrtsverbot. Weitere 180 Fahrzeuge fuhren durch die "Anlieger-Zonen". Bei insgesamt zehn Fahrzeugen ahndeten die Beamten fahrzeugtechnische Verstöße. Vier mussten stillgelegt werden, davon in drei Fällen, weil die Verkehrssicherheit gefährdet war. Vier Fahrer verstießen gegen Lenk- und Ruhezeiten. Zwei missachteten Vorschriften der Ladungssicherung. Ein Fahrer war unter Drogeneinfluss unterwegs und musste zur Blutprobe. Die Beamten ahndeten zudem an der L692, Kölner Straße, Talstraße und Brüderstraße insgesamt 342 Geschwindigkeitsverstöße. Trauriger Spitzenreiter war der Fahrer eines Kleintransporters aus Dortmund an der L692 (72 bei 30 km/h).

Die Kontrollen werden fortgesetzt. (dill)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell