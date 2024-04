Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 39-Jähriger ausgeraubt und verletzt

Mönchengladbach (ots)

Zwei Männer haben am Montagmorgen, 1. April, einen 39-Jährigen im Bereich Aachener Straße / Waldhausener Straße sein Portemonnaie und Handy geraubt.

Am Montagnachmittag meldete sich ein 39-jähriger Mann bei der Polizei und machte Angaben zu einem Raubdelikt. Demnach sei er am Morgen gegen 6.30 Uhr die Waldhausener Straße hinabgelaufen. Kurz vor der Aachener Straße habe er dann einen Schlag gegen den Hinterkopf verspürt und sei daraufhin zu Boden gefallen. Dabei habe er leichte Verletzungen erlitten. Als er versucht habe aufzustehen, hätten zwei Männer in seine Jackentaschen gegriffen. Die Unbekannten seien so an sein Portemonnaie und sein Handy gelangt. Anschließend sei das Duo mit der Beute die Waldhausener Straße wieder hinaufgelaufen. In dem Portemonnaie befanden sich Bargeld und persönliche Dokumente.

Die Verdächtigen werden wie folgt beschrieben: Beide Männer sind circa 30 und 35 Jahre alt und zwischen 1,80 Meter und 1,90 Meter groß. Einer hat lange schwarze Dreadlocks und trug eine dunkle Hose und ein weißes T-Shirt. Der andere Mann hatte eine blaue Jeans, eine schwarze Lederjacke und eine Kappe der NFL Football Mannschaft Philadelphia Eagles an.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

