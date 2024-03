Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Diebe stehlen Werkzeug aus Firmenfahrzeug | Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 27. März, haben Unbekannte aus einem Firmenfahrzeug an der Rheydter Straße Werkzeug gestohlen. Nach Angaben des Besitzers hatten Mitarbeiter den weißen Mercedes (Vito) am Dienstag gegen 18 Uhr an der Straße geparkt. Am Mittwoch hätten sie dann gegen 6.45 Uhr festgestellt, dass aus dem Fahrzeug verschiedene Werkzeuge entwendet wurden.

Die Polizei bittet Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter der Rufnummer 02161 290 zu melden. (JL)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell