POL-MG: Einladung zum Pressegespräch - Kriminalitätsentwicklung 2023 in Mönchengladbach

Mönchengladbach (ots) - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 27. März, sind im Stadtgebiet zwei Fahrzeuge aufgebrochen worden. In Wickrath konnte ein Streifenteam zwei Tatverdächtige stellen. Gegen 3.30 Uhr am Mittwochmorgen erhielt die Polizei einen Hinweis auf verdächtige Personen, die sich auf einem Parkplatz an der Wickrathberger Straße aufhielten und mit ...

mehr