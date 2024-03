POL-MG: Unfall-Flucht in Odenkirchen: 18-Jähriger fährt in Audi RS3 davon

Mönchengladbach (ots) - Auf der Dohrer Straße in Mülfort ist es am Montag, 25. März, gegen 14.50 Uhr zu einem Alleinunfall eines Motorradfahrers gekommen. Der 17-Jährige befuhr mit seinem Motorrad die Dohrer Straße in Richtung Zoppenbroicher Straße. Nach eigener Aussage sei er in ein Schlagloch gefahren. In Folge dessen habe er die Kontrolle über sein Motorrad verloren und sei gegen eine Straßenlaterne geknallt. ...

mehr