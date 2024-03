POL-MG: Polizei sucht Zeugen: Unfallflucht am Schmölderpark

Mönchengladbach (ots) - Am Freitagabend, 22. März, haben laut Zeugenaussagen sechs Jugendliche einen 14-Jährigen an einer Bushaltestelle an der Odenkirchener Straße mehrfach geschlagen und sich dann entfernt. Ein Streifenteam nahm gegen 18.50 Uhr die Aussagen mehrerer Fahrgäste eines Busses an der Haltestelle "NEW" im Stadtteil Heyden auf. Diese berichteten von ...

