POL-MG: Gefährliche Körperverletzung im Ortsteil Heyden

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagabend, 22. März, haben laut Zeugenaussagen sechs Jugendliche einen 14-Jährigen an einer Bushaltestelle an der Odenkirchener Straße mehrfach geschlagen und sich dann entfernt.

Ein Streifenteam nahm gegen 18.50 Uhr die Aussagen mehrerer Fahrgäste eines Busses an der Haltestelle "NEW" im Stadtteil Heyden auf. Diese berichteten von einer sechsköpfigen Personengruppe, die einen 14-Jährigen umringt und ihn mehrfach geschlagen haben soll. Alle Personen seien zuvor gemeinsam an der Haltestelle ausgestiegen.

Erst als die Zeugen die Tatverdächtigen wiederholt aufforderten, ließen sie von dem Geschädigten ab. Die Gruppe entfernte sich in Richtung der Oberheydener Straße. Es soll sich bei den Personen um männliche Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren handeln, die mehrheitlich dunkel gekleidet waren und Kappen trugen.

Die Beamten übergaben den 14-Jährigen - der nur leicht verletzt wurde - seinen Eltern. Die Kriminalpolizei ermittelt nun gegen die Personengruppe wegen gefährlicher Körperverletzung. Sachdienliche Hinweise von noch nicht bekannten Zeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (et)

