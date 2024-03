POL-MG: Odenkirchen: 49-jährige Frau beraubt

MG-Rheydt (ots) - Am Samstag, 23.03.2024, im Zeitraum 17:30 bis 19:30 Uhr, brach ein zunächst unbekannter Täter in mehrere Häuser und Geschäftsräume auf der Mühlenstraße und auf der Hauptstraße in Mönchengladbach Rheydt ein. Teilweise blieb es beim Einbruchsversuch. Hierbei wurde er an zwei Objekten bei der ...

mehr