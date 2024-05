Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Roller beschädigt und anschließend gestohlen

Augsburg (ots)

Herrenbach - Im Zeitraum von Montag (27.05.2024), 15.00 Uhr, bis Dienstag (28.05.2024), 17.00 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Roller und entwendeten diesen.

In einem Parkhaus in der Wilhelm-Hauff-Straße beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Roller. Dies meldete der Eigentümer bei der Polizeidienststelle. Als er im Laufe des Tages nochmal nach seinem Roller sah, stellte er fest, dass er in der Zwischenzeit gestohlen wurde. Der genaue Beuteschaden wird noch ermittelt.

Universitätsviertel - Im Zeitraum von Montag (27.05.2024), 18.00 Uhr, bis Dienstag (28.05.2024), 08.00 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter einen weiteren Roller. Der Roller befand sich an einer Haltestelle in der Nähe der Universität Augsburg. Der Beuteschaden liegt im höheren dreistelligen Bereich.

Die Polizeiinspektion Augsburg Süd ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls. Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

