POL-KN: (Orsingen-Nenzingen, Lkr. Konstanz) Unfall beim Linksabbiegen - insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden (01.10.2024)

Orsingen-Nenzingen (ots)

Insgesamt rund 12.000 Euro Blechschaden hat ein Unfall auf der Einmündung Bahnhofstraße/Stockacher Straße am Dienstagabend gefordert. Ein 56-jähriger Fordfahrer bog von der vorfahrtsberechtigten Stockacher Straße nach links auf die Bahnhofstraße ab, während ein 40 Jahre alter Seatfahrer von der Bahnhofstraße nach links auf die Stockacher Straße abbog. Dabei touchierten sich die beiden Autos im Einmündungsbereich. Den Schaden am Ford schätzte die Polizei auf rund 5.000 Euro, den Schaden am Seat auf etwa 7.000 Euro.

