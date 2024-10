Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Auffahrunfall an der Einmündung Riedstraße/Meersburger Straße - 61-jährige verletzt (01.10.2024)

Stockach (ots)

Eine verletzte Person und Blechschaden in Höhe von über 10.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Dienstagvormittag auf der Einmündung der Meersburger Straße auf die Riedstraße ereignet hat. Ein 80-Jähriger fuhr mit einem Hyundai hinter einem VW Golf einer 61-Jährigen auf der Riedstraße in Richtung Radolfzell. An der Einmündung zur Meersburger Straße bremste die 61-Jährige verkehrsbedingt, woraufhin der Hyundai in das Heck des Golfs prallte. Durch die Kollision erlitt die Frau leichte Verletzungen. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 13.000 Euro.

