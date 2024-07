Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Radfahrer prallt mit Fußgänger zusammen - Polizei bittet um Hinweise

Ein Fußgänger, der mit seinem Hund beim Gassi gehen war, wurde am Mittwochabend kurz nach 18.45 Uhr in der Montafonstraße von einem bislang unbekannten Radfahrer übersehen. Der Zweiradfahrer prallte in den Fußgänger, woraufhin sich dessen Hund erschrak und davonrannte. Als der 25-Jährige wieder an die Unfallörtlichkeit zurückkehrte, nachdem er seinem Hund hinterhergerannt war, war der Radfahrer weg. Der 25-Jährige zog sich durch den Zusammenprall leichte Verletzungen zu, weshalb das Polizeirevier Friedrichshafen nun nach dem bislang unbekannten Radfahrer sucht. Dieser soll zwischen 55 und 60 Jahre alt und mit einem neonfarbenen Poncho sowie einem neonfarbenen Helm unterwegs gewesen sein. Hinweise auf den Unfallbeteiligten nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Friedrichshafen

Wohnungseinbruch - Bewohner im Urlaub

Nach ihrem Urlaub mussten Bewohner im Eisvogelweg einen Einbruch in ihr Haus feststellen. Unbekannte hatten sich vermutlich zwischen Dienstagabend und Donnerstagabend Zutritt zum Gebäude verschafft, indem sie ein Küchenfenster gewaltsam öffneten. Die Täter durchwühlten die Räumlichkeiten, inwieweit sie hierbei Beute machten, ist noch unklar. Das Polizeirevier Friedrichshafen ermittelt wegen der Tat und bittet Anwohner und andere Personen, die in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Kellerabteile aufgebrochen

Mehrere Kellerabteile wurden in einem Mehrfamilienhaus in der Löwentaler Straße aufgebrochen. Die Täter blieben bei ihrer Tat zwischen Dienstag und Donnerstag wohl ohne Beute, der von ihnen verursachte Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Wegen der Einbrüche hat das Polizeirevier Friedrichshafen Ermittlungen aufgenommen, Hinweise im Zusammenhang mit der Tat werden unter Tel. 07541/701-0 entgegengenommen.

Friedrichshafen

Jugendliche verursachen bei "Wettbewerb" höheren Sachschaden

Bei einem "Wettbewerb" haben Jugendliche am frühen Donnerstagmorgen im Stadtgebiet höheren Sachschaden angerichtet. Beim Duell, wer von einem Balkon aus weiter werfen kann, schleuderten die Jugendlichen mehr als drei Dutzend Steine über die angrenzende Straße in Richtung eines gegenüberliegenden Wohnhauses. Vier Pkw, die auf einem angrenzenden Grundstück geparkt standen, wurden durch die Steinwürfe teils erheblich beschädigt. Insgesamt dürfte sich der entstandene Sachschaden auf rund 12.000 Euro belaufen. Gegen die Jugendlichen, die sich ebenso wie ihre Eltern äußerst einsichtig zeigten, wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Ein weiterer Vorwurf lautet gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, da mehrere der teils tennisballgroßen Steine auf der Straße landeten.

Friedrichshafen

Zeuge beobachtet Unfall - Verursacherin läuft davon

Eine Anzeige wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle kommt auf eine 75-Jährige zu, die am Donnerstagvormittag auf einem Parkplatz in der Äußeren Ailinger Straße einen anderen Pkw touchiert hat. Ein Zeuge beobachtete, wie die Frau beim rückwärtigen Ausparken gegen einen anderen Wagen prallte. Anschließend stellte die 75-Jährige ihr Fahrzeug einige Meter weiter in eine andere Parklücke und lief trotz dessen, dass der Zeuge sie auf den Unfall hin angesprochen hat, davon. Die Polizei schätzt den entstanden Sachschaden auf insgesamt rund 7.000 Euro.

Friedrichshafen

Mann soll von Unbekannten verfolgt worden sein - Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen sucht der Polizeiposten Altstadt, nachdem ein Mann angibt, am Dienstagabend gegen 20 Uhr von zwei Unbekannten im Bereich des Königswegs verfolgt worden zu sein. Die Männer seien demnach hinter einem Baum hervorgetreten und schreiend auf den Mann zugelaufen. Als der 28-Jährige davonlief, verfolgten ihn die Unbekannten. Einer versuchte demnach, nach dem 28-Jährigen zu treten, anschließend brachen die Unbekannten ihre Verfolgung ab. Hinweise zu dem Sachverhalt nehmen die Beamten, die wegen versuchter Körperverletzung ermitteln, unter Tel. 07541/36142-0 entgegen.

Kressbronn am Bodensee

Täter brechen in Gaststätte ein

Mit massiver Gewalt waren Unbekannte am Werk, die in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in eine Gaststätte in Schnaidt eingebrochen sind. Die Täter verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu dem Gebäude, brachen einen kleineren Tresor auf und versuchten ihr Glück auch an einem größeren, fest verankertem Tresor. Trotz roher Gewalt blieben die Unbekannten hier ohne Erfolg. Sie flüchteten mit einer Beute von wenigen hundert Euro, der von ihnen hinterlassene Sachschaden dürfte sich hingegen auf rund 3.000 Euro belaufen. Der Polizeiposten Tettnang leitet die Ermittlungen zu dem Einbruch und nimmt Hinweise von etwaigen Zeugen oder Personen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, unter Tel. 07542/9371-0 entgegen.

