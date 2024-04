Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Beschädigung einer Verkehrsinsel gesucht

Meppen (ots)

Am 8. April gegen 11.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die L61 aus Richtung Apeldorn in Richtung Klein-Berßen. Unmittelbar nach einer Rechtskurve überfuhr dieser eine Verkehrsinsel und beschädigte ein dort aufgestelltes Verkehrszeichen. Der Fahrzeugführer setzte im Anschluss seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Meppen, Tel. 05931-9490, in Verbindung zu setzen.

