Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß beim Abbiegen - Mann aus Enger leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Am Montag (30.9.) ereignete sich um 13.50 Uhr ein Verkehrsunfall an der Ringstraße. Eine 14-jährige Engeranerin beabsichtigte, mit ihrem E-Scooter von einem Parkplatz nach links auf die Ringstraße abzubiegen. Zeitgleich fuhr ein 42-jähriger Mann aus Enger mit seinem Pedelec auf dem Gehweg neben der Ringstraße in Richtung Werther Straße. Beim Abbiegen prallte die E-Scooter-Fahrerin in die Seite des Pedelecs, woraufhin der Pedelec-Fahrer durch die Wucht des Aufpralls stürzte. Er wurde durch die Mitarbeiter des hinzugerufenen Rettungsdienstes vor Ort behandelt. Die Erziehungsberechtigte der 14-Jährigen wurde über den Unfall in Kenntnis gesetzt.

