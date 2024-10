Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Versuchter Einbruch - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Eine Herforderin bemerkte am vergangenen Wochenende, dass sie ihre Haustür nicht mit ihrem Schlüssel öffnen konnte. Die Frau sah sich daraufhin das Schloss ihrer Eingangstür an der Lockhauser Straße genauer an und stellte fest, dass sich mehrere Kratzer an der Tür befanden. Der Schließzylinder war augenscheinlich verbogen. Der oder die unbekannten Tatverdächtigen gingen die Tür am Freitag (27.9.) in den Abendstunden gewaltsam an. Das Schloss hielt der Gewalteinwirkung jedoch stand, sodass es den Unbekannten nicht gelang, das Wohnungsinnere zu betreten. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Zeugen, die am Freitagabend bis etwa 23.45 Uhr im Bereich der Lockhauser Straße etwa Auffälliges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

