Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl von Kraftfahrzeug - Dreiste Diebe stehlen E-Scooter

Bünde (ots)

(um) Der 30-jährige Eigentümer traute seinen Augen nicht, als er den Diebstahl seines E-Scooters am Bahnhof in Bünde feststellte. Am Dienstag (24.09.) gab er an, den Elektroroller wenige Meter neben sich, am Bahnhofsgelände abgestellt zu haben. Dort hielt er sich ab 18:00 Uhr etwa 2 Stunden auf und hatte den Roller im Blick. Nachdem er allerdings gegen 20:00 Uhr mit dem Elektrokleinstfahrzeug wieder los wollte, bemerkte er den Diebstahl. Dreiste Diebe hatten den Roller der Marke epowerfun, vermutlich indem Sie den Besitzer abgelenkt haben, stehlen können. In diesem Zusammenhang rät die Kriminalpolizei: Schließen Sie ihr Zweirad immer an. Geschickte Täter nutzen die kleinsten Unaufmerksamkeiten als günstige Tatgelegenheiten gnadenlos aus. Und später fehlen mehrere hundert Euro teure treue Fortbewegungsmittel, wie dieser Roller. Übrigens gute Zahlenschlösser brauchen keinen Schlüssel und sind mittlerweile erheblich sicherer geworden. Weitere Tipps zur Zweiradsicherung finden Sie im Internetz in der Broschüre unter https://www.polizei-beratung.de/fileadmin/Medien/025-FB-Raeder-richtig-sichern.pdf

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell