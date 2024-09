Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Wohnungseinbruchsdiebstahl - Stabile Fenster halten Täter auf

Löhne (ots)

(um) Die längere Abwesenheit der Hausbewohner nutzten bislang unbekannte Tatverdächtige, um in ein Einfamilienhaus am Erich-Kästner-Weg in Mennighüffen einzubrechen. Die Eigentümerin kehrte am Mittag (24.09.) zu ihrem Wohnhaus aus dem Urlaub zurück. Sie stellte zu diesem Zeitpunkt Beschädigungen an der Terrassentür fest. Der oder die unbekannten Täter gingen die Tür gewaltsam mittels eines Werkzeugs an und versuchten ins Hausinnere zu gelangen. Die stabilen Fenster und Türen hielten in diesem Fall wohl den Einbrecher von der weiteren Tatausführung ab. Das ist eine Erfahrung, die ebenso unsere technischen Berater im Kommissariat Prävention / Opferschutz immer wieder machen. Umso länger Täter brauchen um in das Haus einzubrechen, umso eher lassen sie von der Tat ab. Der Einbruch in das Haus gelang den Tätern letztlich nicht, er blieb im Versuch stecken. Der Tatzeitraum kann eingegrenzt werden auf die Zeit der letzten vierzehn Tage. Hinweise zur Tat werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 erbeten. In diesem Zusammenhang weist die Polizei auf die Möglichkeit einer kriminalpräventiven Beratung hinsichtlich technischer Prävention/Einbruchschutz hin. Die technischen Berater sprechen mit Ihnen einen Termin ab. Melden Sie sich einfach unter der Telefonnummer 1712 oder 1713 im Kommissariat Kriminalprävention/Opferschutz - 05221/888-0. Weitere Informationen zum Thema Einbruchschutz finden Sie im Präventionsportal der Polizeien unter www.k-einbruch.de

