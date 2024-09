LPI-EF: Mehrere Stromkästen besprüht

Sömmerda (ots) - In Sömmerda kontrollierten die Polizeibeamten in den frühen Morgenstunden einen 56jährigen Fahrer eines VW Transporters. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm umgerechnet 0,56 o/oo, was eine Ordnungswidrigkeit darstellt und die entsprechende Anzeige nach sich zieht. Die Weiterfahrt wurde zunächst unterbunden.(TG) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Erfurt Polizeiinspektion Sömmerda Telefon: 0361/5743-25100 E-Mail: ...

