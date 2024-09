LPI-EF: Ein Schluck zuviel

Sömmerda (ots) - Heute Mittag verletzte sich ein 16jähriger Motorradfahrer in Gebesee. Er verlor die Kontrolle über sein Leichtkraftrad, stürzte und rutschte dann weiter in den Gegenverkehr. Hier fuhr gerade eine 57jährige Frau mit ihrem Audi entlang. Der junge Mann wurde glücklicherweise nicht schwerwiegender verletzt und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 6.500 EUR. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr