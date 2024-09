Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Sachbeschädigung auf Firmengelände - Polizei sucht Zeugen

Kirchlengern (ots)

(jd) Am Wochenende ereignete sich auf dem Gelände einer Firma an der Albert-Einstein-Straße ein Fall von Sachbeschädigung. Ein Mitarbeiter stellte am Montagmorgen zunächst fest, dass ein Müllcontainer, der sich vor einem Gebäude befindet, umgeworfen wurde. Der Inhalt befand sich auf einer angrenzenden Rasenfläche. Als der Mann dann genauer nachsah, bemerkte er, dass an der Außenfassade des Firmengebäudes ein Gegenstand mittels roher Gewalt beschädigt wurde. Insgesamt entstand hier ein Sachschaden im dreistelligen Bereich. Gemeinsam mit den hinzugerufenen Polizeibeamten wurde das Material aus den Überwachungskameras gesichtet. Hier konnte festgestellt werden, dass am Sonntag (22.9.), gegen 3.45 Uhr drei dunkel gekleidete, mutmaßlich männliche Personen, das Gelände betraten. Zunächst begingen sie die Sachbeschädigung und warfen dann den Container um. Die weitere Auswertung des Videomaterials dauert noch an. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, die in der Nacht zu Sonntag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

