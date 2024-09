Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Alleinunfall - BMW prallt gegen Baum

Enger (ots)

(jd) Am Dienstag (24.9.) fuhr ein 41-jähriger Bielefelder um 7.45 Uhr mit seinem BMW auf der Bünder Straße in Richtung Westfalenring. In einer Linkskurve verlor der Mann dann aus noch nicht geklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er kam daraufhin im weiteren Verlauf von der Fahrbahn ab, geriet in einen Graben und prallte dort gegen einen Baum. Im Anschluss schleuderte der BMW zurück auf die Fahrbahn. Unfallzeugen kümmerten sich umgehend um den 41-Jährigen und verständigten den Rettungsdienst. Mittels eines Rettungswagens wurde der leicht verletzte Bielefelder in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden liegt bei rund 32.000 Euro.

