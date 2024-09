Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall beim Abbiegen - E-Bike-Fahrer leicht verletzt

Vlotho (ots)

(jd) Gestern (23.9.) ereignete sich um 16.05 Uhr an der Mindener Straße ein Verkehrsunfall. Eine 41-jährige Vlothoerin fuhr mit ihrem Seat in Richtung Minden und beabsichtigte, nach rechts in die Rintelner Straße abzubiegen. Ehe sie den Abbiegevorgang einleitete, ließ sie einen Radfahrer passieren: Dieser befand sich in gleicher Richtung fahrend auf dem Fahrradstreifen neben der Mindener Straße. Sodann fuhr die Frau mit ihrem Seat in die Rintelner Straße ein, erfasste dabei jedoch einen zweiten Radfahrer, der sich mit seinem E-Bike ebenfalls auf dem Fahrradstreifen in Richtung Minden befand. Der 33-jährige Mann aus Porta Westfalica stürzte durch die Wucht des Aufpralls auf die Fahrbahn und wurde leicht verletzt. Mittels eines hinzugerufenen Rettungswagens wurde der Mann in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden von rund 2250 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell