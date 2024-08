PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter Raub+++Einbruch+++Scheibe eingeschlagen+++Schläger Flüchten+++Körperverletzung+++Zwei Fahrräder entwendet+++Mann bedroht+++Gefährliche Körperverletzung+++Volksverhetzung

Hofheim (ots)

1. Versuchter Raub auf Spielhalle,

Eschborn, Messerschmittstraße, Freitag, 16.08.2024, 23:10 Uhr

(ms) Freitagnacht fand in Eschborn ein versuchter Raub auf eine Spielhalle statt. Gegen 23:10 Uhr begab sich ein maskierter Unbekannter zur Eingangstür einer Spielhalle in der Messerschmittstraße. Die Filiale wurde bereits durch einen Mitarbeiter verschlossen, welcher sich noch vor Ort in einem Nebenraum befand. Als der Täter an die Eingangstür herantrat und bemerkte, dass diese verschlossen war, schlug er mehrmals kräftig dagegen. Der Mitarbeiter hörte dies und begab sich an den Kassenbereich. Der Unbekannte realisierte daraufhin, dass er die Eingangstür nicht überwinden kann und flüchtete nach kurzem Blickkontakt mit dem Mitarbeiter in Richtung der Steinbacher Straße. Ein anderer Zeuge, welcher sich unweit der Filiale befand, bemerkte den Flüchtigen und verfolgte diesen fußläufig. Hierbei sah der Zeuge, wie der Mann sich auf einen grün-weißen E-Motorroller setzte und in das angrenzende Feld flüchtete. Die Person wird als männlich, dunkelhäutig, circa 18-22 Jahre alt und etwa 175cm groß beschrieben. Er hat schwarze kurze Haare, trug ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze kurze Hose, schwarze Schuhe sowie Handschuhe und eine schwarze Sturmhaube. Er führte zudem eine schwarze Sporttasche mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Kelkheim, Höhenstraße, Bis Samstag, 17.08.2024, 11:00 Uhr

(ms) Am vergangenen Wochenende wurde in Kelkheim ein Einbruch zur Anzeige gebracht. Zu einer bislang unbekannten Tatzeit gelangten in der Höhenstraße Einbrecher durch überklettern eines Gartenzauns auf das Grundstück eines Einfamilienhauses. Dort begaben sich die Täter zum Kellerzugang und hebelten ein von außen angebrachtes Gitter sowie ein dahinter liegendes Fenster auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Keller zerstörten die Unbekannten einen Computer und WLAN-Router, zudem entwendeten sie eine Festplatte. Im Rest des Hauses durchsuchten die Einbrecher mehrere Schränke und Schubladen und konnten geringe Menge an Bargeld sowie Schmuck erbeuten. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. E-Bike aus Gartenhütte gestohlen,

Hofheim, Kassernstraße Samstag, 17.08.2024, 08:05 Uhr (ms) In Hofheim wurde vergangenes Wochenende ein E-Bike gestohlen. Vermutlich in der Nacht von Freitag auf Samstag hebelten Unbekannte die Tür einer Gartenhütte in der Kassernstraße auf und entwendeten ein blaues E-Bike der Marke "Carver" im Wert von etwa 3.000 Euro. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Scheibe von PKW eingeschlagen,

Hattersheim, Hauptstraße, Mittwoch, 14.08.2024, 19:00 Uhr bis Sonntag, 18.08.2024, 18:15 Uhr

(ms) Letzte Woche wurde in Hattersheim in ein Fahrzeug eingebrochen und Werkzeug entwendet. Zwischen Mittwoch- und Sonntagabend näherte sich ein unbekannter Täter einem in der Hauptstraße geparktem weißen Peugeot des Modells "Partner". Daraufhin schlug der Einbrecher eine Scheibe des Fahrzeugs ein und konnte Werkzeug sowie dazugehörige Werkzeugkoffer im Wert von mehreren Hundert Euro erbeuten. Im Anschluss flüchtete der Dieb in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, Hinweise nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Unbekannte Schläger flüchten,

Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Sonntag, 18.08.2024, 02:45 Uhr

(ms) In Bad Soden kam es am Wochenende auf einem Volksfest zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Sonntag gegen 02:40 Uhr kam es zwischen einem 20-Jährigen und zwei unbekannten Personen zunächst zu verbalen Streitigkeiten. In Folge dessen schubste einer der Täter den Geschädigten und schlug ihm mit der flachen Hand in das Gesicht, sodass er sich leichte Verletzungen zuzog. Als der 20-Jährige den Täter festhalten wollte, kam dieser zu Fall. Als beide Beteiligten am Boden lagen, kam der zweite Unbekannte dazu und schlug von hinten in das Gesicht des Mannes. Beim Eintreffen der Polizei flüchteten beide Schläger zu Fuß in unbekannte Richtung. Der erste Täter wird als männlich und etwa Mitte 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte laut Zeugen ein "Südländisches Erscheinungsbild", schwarze kurze Haare und ein 3-Tage-Bart. Er trug zudem ein schwarzes T-Shirt. Zum zweiten Täter gibt es bislang keine Personenbeschreibung. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

6. Körperverletzung in Bad Soden,

Bad Soden am Taunus, Uhlandweg, Sonntag, 18.08.2024, 01:26 Uhr

(ms) In der Nacht von Sonntag auf Montag kam es in Bad Soden zu einer gefährlichen Körperverletzung. Gegen 01:20 Uhr rief im Uhlandweg eine Zeugin die Polizei, nachdem diese sah, wie eine am Boden liegende Person von mehreren Unbekannten gemeinschaftlich geschlagen und getreten worden war. Der Geschädigte, ein 31-jähriger Mann, klagte vor Ort über Schmerzen und Übelkeit und wurde zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten frühzeitig vom Tatort und konnten von den Polizeibeamten nicht mehr angetroffen werden. Die Tätergruppe bestand aus drei männlichen und zwei weiblichen Personen. Einer der Männer hatte schwarze kurze Haare, ein weiterer trug einen schwarzen Pullover mit einer schwarzen Weste. Der dritte Unbekannte trug ein türkises Shirt und eine blaue Jeans. Eine der Frauen hatte blonde Haare, die andere trug ein bauchfreies Oberteil. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

7. 19-Jähriger mit Messer bedroht,

Bad Soden am Taunus, Salinenstraße, Sonntag, 18.08.2024, 02:15 Uhr

(ms) In Bad Soden wurde in der Nacht von Sonntag auf Montag ein 19-Jähriger von Unbekannten mit einem Messer bedroht. Gegen 02:10 Uhr wurde in der Salinenstraße der Geschädigte von zwei Personen unvermittelt zu Boden gerungen und mehrfach mit dem Fuß gegen den Kopf getreten. Zudem soll der 19-Jährige mit einem Messer bedroht worden sein. Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

8. Gefährliche Körperverletzung - Geschädigter gesucht, Bad Soden, Königsteiner Straße, Sonntag, 18.08.2024, 02:45 Uhr

(cw) Zu einer gefährlichen Körperverletzung kam es Freitagnacht in Bad Soden. Der Täter wurde festgenommen, die Polizei sucht nach dem Geschädigten. Gegen 02:45 Uhr wurde beobachtet, wie der Täter in der Königsteiner Straße einen am Boden liegenden Mann Angriff und verletzte. Polizeibeamte konnten den Schläger festnehmen, jedoch entfernte sich der Geschädigte vom Tatort. Die Polizei in Eschborn sucht in diesem Zusammenhang nicht nur Zeuginnen und Zeugen, sondern insbesondere den Geschädigten der Tat und bittet diese, Kontakt mit der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 aufzunehmen.

9. Volksverhetzung,

Bad Soden, Am Bahnhof, Sonntag, 18.08.2024, 02:00 Uhr

(cw) Polizeikräfte wurden Freitagnacht in Bad Soden auf eine Frau aufmerksam, welche immer wieder nationalsozialistische Parolen rief. Gegen 02:00 Uhr befanden sich mehrere Polizeikräfte am Bahnhof in Bad Soden, als diese auf eine Frau aufmerksam wurden, die immer wieder lautstark "Sieg Heil" brüllte und den Hitlergruß zeigte. Die Polizisten unterbanden weitere Äußerungen und eröffneten ein Ermittlungsverfahren. Der Frau wurde anschließend ein Platzverweis ausgesprochen.

10. Zwei Fahrräder in Hattersheim entwendet, Hattersheim, Lindenstraße, Freitag, 16.08.2024, 07:00 bis Sonntag, 18.08.2024, 19:00 Uhr

(ms) Am Wochenende wurden in Hattersheim zwei Fahrräder entwendet. Im Zeitraum von Freitagmorgen bis Sonntagabend näherte sich in der Lindenstraße ein unbekannter Dieb einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus. Dort entwendete der Täter zwei an dem Ständer gesicherte schwarze Mountainbikes der Marke "Cube" mitsamt dem angebrachten Faltschloss und konnte anschließend unerkannt flüchten. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

