POL-MTK: Diebstahl von Mountainbike +++ Geldbeutel entwendet +++ Mehrere Unfallfluchten +++ Betrunkener Fahrradfahrer +++

Hofheim (ots) - 1. Bargeld geraubt, Hofheim-Wallau, Hessenstraße, Sonntag, 11.08.2024, 21 Uhr (ro)Schon am Sonntagabend wurde ein Mann in Hofheim-Wallau seines Bargeldes beraubt. Der 46-jährige Rumäne war von einem Arbeitskollegen am Montagabend vermisst gemeldet worden. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme konnte der ...

mehr