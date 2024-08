PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Bargeld geraubt +++ Streit zwischen Brüdern eskaliert +++ Paketdieb festgenommen +++ Fremdenfeindliche Äußerungen +++ Exhibitionistische Handlungen +++ Fensterscheibe beschädigt

Hofheim (ots)

1. Bargeld geraubt, Hofheim-Wallau, Hessenstraße, Sonntag, 11.08.2024, 21 Uhr

(ro)Schon am Sonntagabend wurde ein Mann in Hofheim-Wallau seines Bargeldes beraubt. Der 46-jährige Rumäne war von einem Arbeitskollegen am Montagabend vermisst gemeldet worden. Im Verlauf der Anzeigenaufnahme konnte der 46-Jährige dann telefonisch erreicht werden. Er sei auf einem Feldweg nähe Diedenbergen. Eine Streife konnte ihn dort ausfindig machen. Die erste Befragung des Mannes gestaltete sich schwierig, da der Mann nur rumänisch spricht. Der Mann hatte sich am Sonntagabend Alkohol in einer bisher unbekannten Tankstelle gekauft. Dort sei er von zwei Männern angesprochen worden. Sie boten an, ihn nach Hause zu fahren. Der Rumäne stieg gutgläubig in den schwarzen BMW der Männer ein. Anstatt nach Hause sei man aber mit ihm auf einen Parkplatz eines Discounters in der Hessenstraße in Wallau gefahren. Dort habe man ihn geschlagen und ihm 400 Euro Bargeld geraubt. Danach hätten die Täter von ihm abgelassen und sich entfernt. Der Ausgeraubte konnte sich aufgrund seines vorherigen Alkoholkonsums nicht mehr erinnern, was er im Anschluss gemacht habe. Er habe wohl seinen Rausch ausgeschlafen. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen insbesondere hinsichtlich des genauen Tatablaufs aufgenommen. Sollten Sie am Sonntagabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben, die zur Aufklärung des Sachverhalts beitragen können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

2. Streit zwischen Brüdern eskaliert, Kriftel, Hattersheimer Straße, Donnerstag, 15.08.2024, 0.25 Uhr

(ro)In der Nacht zum Donnerstag ist in Kriftel ein Streit zwischen Brüdern eskaliert. Die Polizei wurde gegen 0.25 Uhr in die Hattersheimer Straße gerufen, da es auf dem Parkplatz eine Schlägerei gäbe. Die Beamten konnten mehrere Zeugen und vier stark alkoholisierte Männer antreffen. Ein 29-Jähriger wies Schnittverletzungen im Kopfbereich auf. Es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor mit seinem 26 Jahre alten Bruder in Streit geraten war und dieser in einer körperlichen Auseinandersetzung endete, in deren Verlauf der jüngere seinem Bruder eine Glasflasche gegen den Kopf schlug. Die beiden Begleiter der Brüder waren nicht in die Auseinandersetzung verwickelt. Der 29-Jährige verhielt sich nach dem Eintreffen der Beamten weiterhin sehr aggressiv, auch gegenüber den hinzugerufenen Rettungskräften. Die Polizisten mussten ihn ins Krankenhaus begleiten, wo er nach einer ambulanten Behandlung entlassen und im Anschluss aufgrund seiner Alkoholisierung an Familienangehörige übergeben wurde. Durchgeführte Atemalkoholtests hatten zuvor Werte von über 2 Promille ergeben. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Paketdieb festgenommen, Kelkheim, Breslauer Straße, Mittwoch, 14.08.2024, 17.25 Uhr

(ro)Die Polizei hat am späten Mittwochnachmittag in Kelkheim einen Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Paketsendungen geöffnet und deren Inhalt entwendet zu haben. Von Mitarbeitern der Deutschen Post wurde ein möglicher Paketdieb während seiner Arbeit in einem Paketlager in der Breslauer Straße festgestellt. Der 33-jährige Rumäne ist dort für einen Subunternehmer tätig, der mit der Auslieferung der Pakete beauftragt ist. Am gestrigen Abend konnten ein Paar neue Turnschuhe und ein original verpacktes Parfüm in seinem mitgeführten Rucksack aufgefunden und sichergestellt werden. Der Tatverdächtige, der über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, wurde von der hinzugerufenen Streife festgenommen und wird nach einer Nacht im Polizeigewahrsam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft heute dem Haftrichter vorgeführt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet, die Ermittlungen dauern an.

4. Fremdenfeindliche Äußerungen, Kriftel, Frankfurter Straße, Mittwoch, 14.08.2024, 23.15 Uhr

(ro)In Kriftel hat am Mittwochabend ein 51-Jähriger fremdenfeindliche Äußerungen aus dem offenen Fenster gebrüllt. Der stark alkoholisierte Mann musste am Abend innerhalb kurzer Zeit zweimal in seiner Wohnung aufgesucht werden, da er nach dem ersten Einschreiten der hinzugerufenen Beamten weiterhin rechte und fremdenfeindliche Parolen aus dem Fenster schrie und zudem auch noch die zuvor eingesetzten Beamten bedrohte und beschimpfte. Er brüllte die Parolen nicht nur lautstark aus dem offenen Fenster, sondern verschickte diese auch per Sprachnachrichten an die Nachbarschaft. Nachdem die Beamten die Wohnung des Mannes ein zweites Mal aufgesucht hatten, wurde er in Gewahrsam genommen und hat die Nacht in einer Zelle verbracht. Ein zuvor durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 3 Promille. Der Mann muss sich nun ein einem Strafverfahren unter anderem wegen Volksverhetzung und Bedrohung verantworten.

5. Exhibitionistische Handlungen, Eschborn, Süd-Bahnhof, Mittwoch, 14.08.2024, 20.20 Uhr bis 20.30 Uhr

(ro)Am Mittwochabend kam es in einer S-Bahn von Frankfurt nach Eschborn zu exhibitionistischen Handlungen. Eine 46-jährige Frau saß gegen 20.20 Uhr in der S-Bahn Linie 3, als ein Mann an der Haltestelle Frankfurt Messe zustieg. Er setzte auf einen Sitzplatz gegenüber der Frau, zog seine Hose herunter und entblößte sein Glied. Die Frau wechselte unverzüglich den Sitzplatz. Jedoch folgte ihr der Unbekannte und entblößte sich ein weiteres Mal vor ihr, bevor er die S-Bahn an der Haltestelle Eschborn Süd verließ. Der Täter wird als 30 bis 40 Jahre alt, mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild und normaler Statur beschrieben. Er hatte kurze braune Haare und trug eine Brille. Bekleidet war er mit einem dunklen T-Shirt, einer schwarzen Leggings und roten Sneakern mit weißer Sohle und führte eine schwarze Sporttasche mit weißer "Adidas" Aufschrift mit sich. Die Bundespolizei ermittelt. Sollten Sie Hinweise geben können, können Sie diese auch der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 melden.

6. Fensterscheibe beschädigt, Sulzbach, Neuenhainer Weg, Montag, 12.08.2024, 23 Uhr

(ro)Wie der Polizei erst gestern bekannt wurde, ist bereits am Montagabend eine Fensterscheibe eines Mehrfamilienhauses in Sulzbach beschädigt worden. Der Bewohner der Wohnung im Neuenhainer Weg hörte gegen 23 Uhr verdächtige Knallgeräusche und stellte kurz darauf auf seinem Balkon im ersten Stock zwei kleinere Metallkugeln und eine beschädigte Scheibe fest. Nach ersten Erkenntnissen wurde vermutlich mit einer Zwille auf die Scheibe geschossen. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen zu den Hintergründen und den bislang unbekannten Tätern dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

