POL-MTK: Fünf Tatverdächtige ermittelt +++ Beleidigt und geschlagen +++ Schlag ins Gesicht +++ Einbrecher unterwegs +++ Einbruch in Autohaus +++ Bankmitarbeiterin verhindert Geldübergabe

1. Fünf Tatverdächtige ermittelt, Hofheim, Chinonplatz, Donnerstag, 08.08.2024, 21.50 Uhr

(ro)Die Kriminalpolizei hat fünf Tatverdächtige ermittelt, die sich nun wegen versuchtem Handtaschenraub, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung verantworten müssen. Eine 16-Jährige war am vergangenen Donnerstag gegen 21.50 Uhr zusammen mit einer Freundin auf dem Chinonplatz unterwegs, als sie von einem Jugendlichen aus einer Personengruppe heraus sexuell anzüglich angesprochen und beleidigt wurde. Im weiteren Verlauf wurde sie von den Personen aus der Gruppe geschubst und auch geschlagen, sodass sie gegen eine Mauer stolperte. Die Freundin der 16-Jährigen hatte zwischenzeitlich die Polizei gerufen. Bevor die Gruppe die Flucht in Richtung Kellereiplatz antrat, versuchte noch ein Junge die Handtasche der 16-Jährigen zu entreißen. Die Freundin der Geschlagenen bemerkte dies und riss dem Jungen die Handtasche wieder aus der Hand. Intensive Ermittlungen und Hinweise aufmerksamer Zeugen führten schließlich dazu, dass die Gruppierung bereits am Freitagabend erneut am Chinonplatz angetroffen werden konnte. Die Personalien der Tatverdächtigen wurden festgestellt, es handelt sich um zwei Kinder im Alter von 12 und 13 Jahren sowie drei Jugendliche zwischen 14 und 16 Jahren. Vor dem Angriff auf die 16-Jährige soll es am Donnerstag zu einem weiteren Übergriff der Tatverdächtigen auf einen bislang unbekannten Mann gekommen sein. Die Polizei bittet nun diesen sowie weitere Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

2. Beleidigt und geschlagen, Hofheim, Hauptstraße, Montag, 12.08.2024, 14.20 Uhr

(ro)Am Montag ist eine Frau in Hofheim beleidigt und geschlagen worden. Die 46-Jährige war gegen 14.20 Uhr vor einem Laden in einem Einkaufscenter in der Hauptstraße unterwegs, als sie ein Mann unvermittelt sexuell abwertend beschimpfte und in den Nacken schlug. Zuvor war der Unbekannte von einem Mitarbeiter eines Ladens verwiesen worden, da er Kunden angepöbelt hatte. Beim Eintreffen der alarmierten Streife hatte sich der Rüpel bereits in unbekannte Richtung entfernt. Er wird als 1,75 Meter groß und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er habe nach Zeugenangaben schwarze kurze Haare gehabt und trug ein braunes T-Shirt und eine dunkelbeige Dreiviertelhose. Die Polizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Schlag ins Gesicht, Hattersheim-Okriftel, Rheinstraße, Montag, 12.08.2024, 16.35 Uhr

(ro)In Hattersheim-Okriftel wurde am Montagnachmittag ein Autofahrer von einem Fußgänger ins Gesicht geschlagen. Ein 35-jähriger Fahrer eines grauen Seat Ateca befuhr die Hauptstraße in Richtung Mainstraße. In Höhe eines Lebensmittelmarktes überquerte plötzlich ein Fußgänger die Straße, ohne auf den Verkehr zu achten. Der Seat-Fahrer sprach den Mann darauf an. Im Verlauf des folgenden Streitgesprächs schlug der Fußgänger dem 35-Jährigen ins Gesicht und gegen die Windschutzscheibe. Anschließend flüchtete er in Richtung Domherrnstraße. Der Angreifer wird als 1,90 Meter groß, etwa 40 bis 50 Jahre alt und von kräftiger Statur beschrieben. Er sei Brillenträger, habe einen Bart und braune lange Haare, die er zum Zopf gebunden hatte. Er war mit komplett in schwarz mit einem Kurzarmhemd, einer Hose und Lederschuhen gekleidet und trug einen schwarzen Cowboyhut und einen ebenfalls schwarzen Rucksack. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Einbrecher unterwegs, Bad Soden-Altenhain, Am Haag, Samstag, 03.08.2024 bis Montag, 12.08.2024

(ro)In Bad Soden-Altenhain sind Unbekannte in der vergangenen Woche in ein Wohnhaus eingestiegen. Die Täter kletterten im genannten Zeitraum während der Abwesenheit der Bewohner vermutlich über die Garage des Einfamilienhauses in der Straße "Am Haag" auf den Balkon, von dort weiter auf das Giebeldach. Hier hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so ins Innere, wo sie die Räumlichkeiten durchsuchten und es auf Schmuck abgesehen hatten. Vergeblich versuchten sie noch einen Tresor zu öffnen, bevor sie mit der Beute in bislang unbekanntem Wert die Flucht ergriffen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro. Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

5. Einbruch in Autohaus, Eppstein-Bremthal, Valterweg, Sonntag, 11.08.2024, 21 Uhr bis Montag, 12.08.2024, 7.20 Uhr

(ro)In der Nacht auf Montag haben Einbrecher Telefone aus einem Autohaus in Eppstein-Bremthal entwendet. Die Kriminellen öffneten zwischen Sonntagabend, 21 Uhr und Montagmorgen, 7.20 Uhr mit unbekanntem Werkzeug ein Fenster und stiegen so in die Räume des Autohauses im Valterweg ein. Sie entwendeten mehrere Festnetz- und ein Mobiltelefon im Gesamtwert von etwa 600 Euro, bevor sie unbemerkt flüchteten. Der hinterlassene Sachschaden wird auf 500 Euro geschätzt. Sollten Sie zur Aufklärung des Einbruchs beitragen können, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei.

6. Bankmitarbeiterin verhindert weitere Geldübergabe an Betrüger, Hochheim, Frankfurter Straße, Freitag, 09.08.2024, 11.30 Uhr bis Montag, 12.08.2024, 14.30 Uhr

(ro)Eine Bankmitarbeiterin verhinderte am Montagmittag, dass ein Senior ein weiteres Mal Geld an einem Betrüger aushändigt. Gegen 14.30 Uhr erschien ein Mann in der Filiale der Bank in der Frankfurter Straße und wollte Geld abheben, um dieses einem Versicherungsmitarbeiter zu übergeben. Die aufmerksame Mitarbeiterin schöpfte Verdacht und informierte die Polizei. Es konnte in Erfahrung gebracht werden, dass der Senior bereits am Freitag gegen 11.30 Uhr telefonisch von einem angeblichen Mitarbeiter einer Versicherung kontaktiert wurde. Er solle einen Bargeldbetrag zu Hause bereithalten und diesen einem Mitarbeiter übergeben. Der gutgläubige Senior händigte dem falschen Versicherungsmakler gegen 12.30 Uhr in seiner Wohnung schließlich mehrere Hundert Euro Bargeld aus. Es wurde vereinbart, dass der Mann nach dem Wochenende einen weiteren Bargeldbetrag für Versicherungsleistungen übergibt. Hierzu begab sich der Senior dann am Montag zu seiner Bank, wo der Betrug dann durch das umsichtige Handeln der Angestellten aufgedeckt und ein weiterer finanzieller Schaden verhindert werden konnte. Der angebliche Versicherungsmakler wird von dem Geschädigten als etwa 1,70 Meter groß und ca. 50 Jahre alt mit westeuropäischem Erscheinungsbild und Halbglatze beschrieben. Wer hat am Freitag in der Mittagszeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Nähe des Wohnhauses des Geschädigten in der Straße "Im Eigen" beobachtet? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

