PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchte Wohnungseinbrüche in Bad Soden-Neuenhain +++ Beschädigter PKW in Kelkheim +++ Berauschte Fahrzeugführer in Hattersheim und Hofheim

Hofheim (ots)

1. Versuchte Wohnungseinbrüche in Bad Soden-Neuenhain

Bad Soden am Taunus, Luchspfad,

Donnerstag, 08.08.2024 bis Samstag, 10.08.2024, 16:20 Uhr

Im Zeitraum zwischen dem 08.08.2024 und dem 10.08.2024 gegen 16:20 Uhr gelangt ein bisher unbekannter Täter auf das Grundstück eines Einfamilienhauses in Bad Soden-Neuenhain. Dort beschädigt der Unbekannte mehrere heruntergelassene Rollläden. Letztlich gelingt es dem unbekannten Täter durch massive Gewalteinwirkung einen Spannungsriss in einem Fenster zu erzeugen und ein Loch in die Scheibe zu schlagen. Der Unbekannte gelangt so in das Innere des Wohnhauses und durchsucht dieses nach Wertgegenständen. Im Anschluss kann der Täter unerkannt flüchten. Ob etwas entwendet wurde, steht bisher noch nicht fest. Durch die Gewalteinwirkungen gegen Rollläden und Fenster ist ein Sachschaden von etwa 3000 Euro entstanden.

Zeuginnen und Zeugen, die in den genannten Zeiträumen Beobachtungen in Neuenhain gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 - 20730 zu melden.

Bad Soden am Taunus, Sophienruhe,

Samstag, 10.08.2024, 23:20 Uhr

Am Samstagabend, den 10.08.2024 gegen 23:20 Uhr betritt ein bislang unbekannter Täter das Grundstück eines Einfamilienhauses. Über die Terrasse klettert der Unbekannte auf einen Balkon im ersten Stock, um sich dort unerlaubt Zutritt zum Wohnhaus zu verschaffen. Dies gelingt ihm nicht. Durch eine Bewohnerin wird der Unbekannte entdeckt und durch lautes Schreien in die Flucht geschlagen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Konkrete Hinweise auf den Täter liegen nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, die in den genannten Zeiträumen Beobachtungen in Neuenhain gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer 06196 - 20730 zu melden.

2. Beschädigter PKW in Kelkheim

Kelkheim, Gimbacher Weg,

Freitag, 09.08.2024, 12:00 Uhr bis Samstag, 10.08.2024, 17:15 Uhr

Ein unbekannter Täter hat im Zeitraum von Freitag, 09.08.2024, 12 Uhr bis Samstag, 10.08.2024, 17:15 Uhr einen im Gimbacher Weg in Kelkheim abgestellten PKW beschädigt. Der Unbekannte zerkratzte den Lack des schwarzen Dacias über die gesamte rechte Fahrzeugseite. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro. Es liegen derzeit keine Hinweise auf den oder die Täter vor.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 - 67490 zu melden.

3. Berauschte Fahrzeugführer in Hattersheim und Hofheim,

Hattersheim, Freiäckerstraße,

Samstag, 10.08.2024, 02:10 Uhr

In den frühen Morgenstunden des 10.08.2024 fiel den Hofheimer Polizeibeamten ein VW Polo auf, der mit überhöhter Geschwindigkeit durch Hattersheim OT Eddersheim fuhr. Im Rahmen einer anschließenden Kontrolle war deutlicher Alkoholgeruch bei dem 29-jährigen Fahrzeugführer aus Rüsselsheim wahrnehmbar. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Der Fahrzeugführer wurde daraufhin zum Zwecke der Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeistation Hofheim verbracht. Ein Strafverfahren gegen ihn wurde eingeleitet und sein Führerschein aufgrund der hohen Alkoholisierung direkt einbehalten.

Hofheim, Lorsbacher Straße,

Samstag, 10.08.2024, 14:50 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Lorsbacher Straße in Hofheim konnten Beamte der Polizeistation Hofheim am 10.08.2024 gegen 14:50 Uhr bei einem Fahrzeugführer feststellen, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Urintest ergab, dass der 57-jährige Fahrzeugführer aus Eppstein vorab Kokain konsumiert hat. Eine Weiterfahrt für den Eppsteiner war damit nicht mehr möglich. Er wurde auf die Polizeistation in Hofheim verbracht. Eine Blutentnahme wurde durchgeführt und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Im Anschluss wurde der Beschuldigte von der Dienststelle entlassen.

