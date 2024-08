PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Metalldiebe unterwegs +++ E-Bikes aus Garage entwendet +++ Werkzeugdiebe zugange +++ Smartphone gestohlen +++ Kaffeediebstahl endet in Vorführung

Hofheim (ots)

1. Metalldiebe unterwegs, Hofheim-Marxheim, Rheingaustraße, Dienstag, 06.08.2024, 16 Uhr bis Donnerstag, 08.08.2024, 7 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Marxheim waren zwischen Dienstag und Donnerstag Metalldiebe unterwegs. Die Täter verschafften sich Zugang zum Firmengelände in der Rheingaustraße, indem sie einen Zaun durchtrennten. Auf dem angrenzenden Parkplatz waren mehrere Kabeltrommeln gelagert. Hier hebelten sie an zwei Trommeln die Holzverkleidung auf, bei einer weiteren Trommel entfernten sie die Isolierung. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Diebe ohne Beute. Ob die Unbekannten bei ihrer Tatausführung gestört wurden, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wer in dieser Sache Verdächtiges beobachtet hat, meldet sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach.

2. E-Bikes aus Garage entwendet, Bad Soden, Am Hübenbusch, Mittwoch, 07.08.2024, 17 Uhr bis Donnerstag, 08.08.2024, 18.30 Uhr

(ro)Zwischen Mittwoch und Donnerstag haben Fahrraddiebe in Bad Soden zwei E-Bikes aus einer Tiefgarage entwendet. Die Täter verschafften sich zwischen Mittwoch, 17 Uhr und Donnerstag, 18.30 Uhr unberechtigt Zugang zur Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Hübenbusch". Hier öffneten sie gewaltsam ein dortiges Garagentor und entnahmen zwei E-Bikes und entfernten sich samt Rädern in unbekannte Richtung. Bei den E-Bikes handelt es sich um ein "Cube Stereo Hybrid" und ein "Canyon Spectral" im Gesamtwert von knapp 6.000 Euro. Der Schaden am Garagentor wird auf 2.000 Euro geschätzt. Die Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 9695-0 um Hinweise.

3. Werkzeugdiebe zugange, Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße, Hofheim, Hornauer Weg, Dienstag, 06.08.2024, 16 Uhr bis 16.15 Uhr und Donnerstag, 08.08.2024, 8 Uhr bis 10 Uhr

(ro)In Eschborn und Hofheim waren in den vergangenen Tagen Werkzeugdiebe zugange. Am Dienstag nutzten Unbekannte auf einer Baustelle in der Ludwig-Erhard-Straße zwischen 16 und 16.15 Uhr die Gelegenheit, drei kurz abgelegte Baumaschinen der Marke Bosch im Wert von über 1.500 Euro an sich zu nehmen und unbemerkt damit zu verschwinden. Wer hat am Dienstagnachmittag verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeuginnen oder Zeugen setzen sich bitte unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mit der Eschborner Polizei in Verbindung. Auf einen Akkuschrauber der Marke Hilti im Wert von etwa 600 Euro hatten es Diebe in Hofheim am Donnerstagmorgen abgesehen. Zwischen 8 und 10 Uhr betraten sie unbefugt den Rohbau eines Einfamilienhauses im Hornauer Weg und ließen das Werkzeug mitgehen, bevor sie unbemerkt flüchteten. Die Polizei in Hofheim bittet Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

4. Smartphone gestohlen, Eschborn, Rödelheimer Straße, Donnerstag, 08.08.2024, 13.30 Uhr

(ro)Jugendliche stehen im Verdacht, am Donnerstag in Eschborn ein Smartphone gestohlen zu haben. Ein Mann hatte sein Fahrrad vor einem Restaurant in der Rödelheimer Straße abgestellt, während er dort zu Mittag aß. Ein unbekannter Zeuge machte ihn um 13.30 Uhr darauf aufmerksam, dass sich drei bis vier Jugendliche an seiner Fahrradtasche zu schaffen gemacht hatten. Als der Mann sofort zu seinem Fahrrad ging, rannten die 13 bis 15 Jahre alten Jugendlichen mit "nordafrikanischem" Erscheinungsbild davon. Der Fahrradbesitzer musste anschließend feststellen, dass sein Smartphone der Marke "Xiaomi" im Wert von 80 Euro entwendet worden war. Die Polizei bittet nun Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls, insbesondere den aufmerksamen Hinweisgeber, sich mit unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

5. Kaffeediebstahl endet in Vorführung, Hofheim, Chinonplatz, Donnerstag, 08.08.2024, 10.15 Uhr

(ro)Ein 35-jähriger Mann ohne festen Wohnsitz wird am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt. Zuvor war der Tatverdächtige bei einem Ladendiebstahl ertappt worden. Gegen 10.15 Uhr hatte der Mann versucht, Kaffee aus einem Lebensmittelgeschäft am Chinonplatz zu entwenden. Da der Dieb sich nicht ausweisen konnte, wurde die Polizei hinzugerufen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen stellte sich heraus, dass der 35-Jährige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt und erst vor einigen Tagen aus der Haft entlassen worden war. Auf Anordnung der Amtsanwaltschaft mit der Absicht einer richterlichen Vorführung am Freitagmorgen wurde er dem Polizeigewahrsam zugeführt.

