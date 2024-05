Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden/ Radlader gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter haben in Senden zwei Radler gestohlen. Einen an der Münsterstraße, den anderen an der Huxburger Allee. Beim ersten Fall beobachteten Zeugen abends zwei Personen auf der Baustelle.

Person 1:

- männlich - blaue Kleidung - Warnweste

Person 2:

- männlich - blaue Kleidung - Bermudashorts mit gelber Aufschrift

Die erste Person stieg in einen weißen 3,5 Tonnen Lkw. Die zweite Person setzte sich in den Radlader und fuhr in Richtung Mühlenstraße weg. Zum zweiten Fall gibt es bisher keine weiteren Angaben. Die Tatzeiten liegen zwischen 16.45 Uhr am Donnerstag (16.05.24) und 9.45 Uhr am Freitag (17.05.24). Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell