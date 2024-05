Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Ludgeristraße/ Motorrad gestohlen

Coesfeld (ots)

Unbekannte haben ein Motorrad aus einer Garage an der Ludgeristraße gestohlen. Passiert ist das zwischen 20 Uhr am Donnerstag (16.05.24) und 10 Uhr am Freitag (17.05.24). Es handelt sich hier nach derzeitigen Erkenntnissen um eine Folgetat, nachdem bereits am 12.05.24 in das angrenzende Wohnhaus eingebrochen wurde (ots vom 13.05.24 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/6006/5777395). Bei der Tat am Sonntag (12.05.24) entwendeten die Täter mehrere Schlüssel. Sie schlossen nun das Garagentor auf, um an das Motorrad zu gelangen. Dieses entdeckte ein Zeuge später in einem Waldstück an dem Fußweg Ecke Nienkamp/Rheinsbergring. Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

