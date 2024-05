Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Friedrich-Ruin-Straße

Einbruch in Geschäft - Zeugen gesucht!

Coesfeld (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf am 17.05.2024, gegen 03.00 Uhr, mit einem Pflasterstein ein Schaufenster eines Geschäfts auf der Friedrich-Ruin-Straße in Dülmen ein und gelangte so ins Innere. Dort beschädigte der Täter eine Glasvitrine, in welcher diverser Gold- und Silberschmuck aufbewahrt wurde. Zudem entwendete er das Geldeinlagefach einer Registrierkasse mit Bargeld (Wechselgeld) in bislang unbekannter Höhe.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männliche Person - jugendliches Erscheinungsbild - blonde Haare, an den Seiten und Nacken rasiert (Bowl Cut/ Edger Cut) - schlanke Statur - bekleidet mit einem Langarmshirt mit einem weißen Querstreifen und hellem Bund - trug eine Schusswaffe bei sich. Ob es sich um eine "echte" Schusswaffe handelt und wenn, um welche, kann nicht gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

