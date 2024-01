BPOL-TR: Drogenhändler muss in Haft

Trier (ots) - Die Bundespolizei nahm am Sonntagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, nach einem telefonischen Zeugenhinweis, eine 42-jährige Frau in Gewahrsam. Die psychisch labile Frau befand sich im Gleisbereich zwischen Hbf Trier und Bahnhof Trier-Süd. Eine Kommunikation vor Ort war nicht möglich. In der Dienststelle reagierte die in Trier wohnhafte Frau ebenfalls nicht auf Ansprachen und machte wirre Äußerungen. Nach ...

mehr