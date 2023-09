Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Kellereinbrüche

Weimar (ots)

Am Montag wurden weitere Kellereinbrüche in Weimar-Nord bekannt. Unbekannte Täter verschafften sich ebenfalls am vergangenen Wochenende Zutritt zu einem weiteren Mehrfamilienhaus und begaben sich in die Kellerräumlichkeiten. Dort wurden mittels Schraubendreher mehrere Kellerboxen aufgehebelt und Werkzeug im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Im letzten Keller wurde der benutzte Schraubendreher schließlich liegen gelassen. Die Anzeige wurde aufgenommen und das Tatmittel sichergestellt.

