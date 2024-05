POL-COE: Rosendahl,Osterwick, Hauptstraße/ Auto kollidiert mit Sockel der Kiepenkerl-Statue

Polizei Coesfeld

Rosendahl,Osterwick, Hauptstraße/ Auto kollidiert mit Sockel der Kiepenkerl-Statue

Coesfeld

Gegen 00.40 am Freitag (17.05.24) hallte ein Knall durch Osterwick. Eine 18-jährige Autofahrerin aus Gescher war gegen den Sockel der Kiepenkerl-Statue gefahren. Aus bislang nicht bekannten Gründen kam sie zuvor von der Straße ab. Dabei stieß sie auch mit einer Mauer, einem Pfosten sowie einem Bücherschrank zusammen, bevor das Auto gegen den Sockel des Kiepenkerls prallte. Nach Eintreffen der Polizei gab sich zunächst niemand als Fahrer aus. Erst später räumte die 18-Jährige ein, gefahren zu sein. Wie sich herausstellte, ist sie nicht im besitz einer Fahrerlaubnis. Mit im Auto saß eine 18-Jährige aus Rosendahl. Beide wurden durch den Unfall leicht verletzt. Rettungswagen brachten sie in Krankenhäuser. An dem Sockel der Statue entstand Sachschaden.

