Coesfeld (ots) - Polizisten hielten am 16.05.24, gegen 04.40 Uhr, einen 35-jährigen Autofahrer aus Nottuln auf der B525 in Nottuln an und kontrollierten ihn. Der Autofahrer war den Beamten aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit aufgefallen. Bei der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Drogenkonsum des 35-Jährigen. Ein Vortest bestätigte dies. Ihm wurde auf der Polizeiwache in Dülmen eine Blutprobe ...

