Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Versuchter Diebstahl von einem Kleinkraftrad/ Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Harsum/ Hönnersum (boe.) Im Zeitraum vom 28.03.24, 17:00 Uhr bis zum 29.03.24, 07:30 Uhr ist es in der Heinrich-Aue-Straße zu einem versuchten Diebstahl von einem Kleinkraftrad gekommen. Der bislang unbekannte Täter hat das Schloss manipuliert und das Fahrzeug somit vom Tatort entfernt. Das Fahrzeug konnte im Nahbereich aufgefunden werden. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Angaben zu verdächtigen Personen machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066 / 985-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell