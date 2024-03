Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Dieseldiebstahl und Diebstahl einer Rüttelplatte in 31028 Gronau (Leine)

Ortsteil Banteln - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(hem) In der Nacht von Dienstag, den 26.03.2024, auf Mittwoch, den 27.03.2024, entwenden bislang unbekannte Täter auf einem Gelände eines Bauunternehmens in der Straße "Am Kalkwerk 17" in 31028 Gronau (Leine) / Ortsteil Banteln eine Rüttelplatte der Marke Bomag und ca. 180 Liter Dieselkraftstoff aus einem Baustellenfahrzeug. Die Täter konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Der Wert der entwendeten Gegenstände wird auf einen unteren vierstelligen Betrag geschätzt. Zeugen, denen Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, werden gebeten, sich unter der Nummer 05068/9338-0 bei der Polizei in Elze zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell