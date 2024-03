POL-PDLD: Landau - Betrunken Unfall verursacht

Polizeidirektion Landau

Landau - Betrunken Unfall verursacht

Landau

Am 29.02.2024 befuhr gegen 13:05 Uhr ein 63-jähriger Ford-Fahrer die Maximilianstraße in Richtung Paul-von-Denis-Straße in Landau. An einer roten Ampel fuhr er auf eine wartende 42-jährige Honda-Fahrerin auf. Bei dem 63-Jährigen konnte bei der Unfallaufnahme Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,37 Promille. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Die Schadenhöhe beträgt circa 500 Euro. Ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung wurde eingeleitet.

