POL-MTK: Ladendieb droht mit Gummihammer +++ Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld +++ Buntmetalldiebe zugange +++ Zaun an Schulturnhalle durch Feuer beschädigt +++ Unfall auf der B8 - Fahrer eingeklemmt

1. Ladendieb droht mit Gummihammer, Flörsheim, Wickerer Straße, Mittwoch, 07.08.2024, 16.40 Uhr

(ro)Am Mittwoch hat ein Ladendieb in Flörsheim Kunden eines Lebensmittelmarktes mit einem Gummihammer gedroht. Die Polizei wurde gegen 16.40 Uhr zu einem Supermarkt in der Wickerer Straße gerufen. Dort hatte ein Mann zunächst Lebensmittel aus dem Regal verzehrt und anschließend Kunden, die ihn davon abhalten wollten, mit einem Gummihammer, den er zuvor aus einem Regal entnommen hatte, gedroht. Der Versuch weitere Lebensmittel zu entwenden, konnte von einem Mitarbeiter unterbunden werden. Die hinzugerufene Streife konnte den 35-jährigen Ladendieb widerstandslos festnehmen. Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,36 Promille. Aufgrund seines Zustandes konnte nicht ausgeschlossen werden, dass der Mann auch berauschende Mittel konsumiert hatte. Weiterhin war er bereits am Morgen schon in Wiesbaden bei einem Ladendiebstahl aufgefallen. Auf Anordnung eines Richters verbrachte der Dieb die Nacht im Polizeigewahrsam. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls in dem Lebensmittelmarkt werden gebeten, sich unter der Rufnummer (06145) 5476-0 mit der Polizei in Flörsheim in Verbindung zu setzen.

2. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Hofheim, Breckenheimer Straße, Dienstag, 06.08.2024, 20.30 Uhr bis Mittwoch, 07.08.2024, 6.15 Uhr

(ro)In der Nacht auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Hofheim eingebrochen und haben Schmuck und Bargeld entwendet. Die Täter öffneten ein gekipptes Fenster und verschafften sich so Zutritt zum Wohnhaus in der Breckenheimer Straße. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten und ließen einen Tresor, in dem Bargeld und Schmuck lagerte, sowie ein Portemonnaie mitgehen, bevor sie unbemerkt die Flucht antraten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

3. Buntmetalldiebe zugange, Hattersheim, Mainzer Landstraße, Dienstag, 06.08.2024, 17.30 Uhr bis Mittwoch, 07.08.2024, 6 Uhr

(ro)Buntmetalldiebe waren in der Nacht auf Mittwoch in Hattersheim zugange. Die Unbekannten betraten unbefugt das Baustellengelände in der Mainzer Landstraße und setzten einen vor den Baucontainern geparkten Gabelstapler zurück. Anschließend hebelten sie gewaltsam zwei Baucontainer auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Buntmetall in bislang unbekanntem Wert. Ob noch weitere Baumaterialien gestohlen wurden, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Ebenso könnten die Diebe das Buntmetall mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Wer hat in der Nacht auf Mittwoch verdächtige Beobachtungen gemacht? Zeuginnen oder Zeugen setzen sich bitte unter der Rufnummer (06196) 2073-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung.

4. Zaun an Schulturnhalle durch Feuer beschädigt, Kriftel, Staufenstraße, Mittwoch, 07.08.2024, 14.25 Uhr

(ro)Am Mittwochnachmittag wurde ein Zaun einer Schulturnhalle in Kriftel durch ein Feuer beschädigt. Die Feuerwehr und die Polizei waren um 14.25 Uhr zu einem Brand nahe der Turnhalle einer Schule in der Staufenstraße gerufen worden. Die Feuerwehr konnte das kleine Feuer mit einem Wassertank löschen. An einem Metallzaun entstand ein Schaden von etwa 200 Euro. Nach ersten Erkenntnissen entzündeten Unbekannte Pappe auf dem Schulgrundstück und entfernten sich vor dem Eintreffen der Feuerwehr und der Polizei in unbekannte Richtung. Inwieweit drei unbekannte Jugendliche, die zuvor auf dem Gelände gesehen wurden, damit in Zusammenhang stehen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

5. Unfall auf der B8 - Fahrer eingeklemmt, Liederbach, Bundesstraße 8, Mittwoch, 07.08.2024, 14.35 Uhr

(ro)Am Mittwoch wurde ein Fahrer bei einem Unfall in seinem Fahrzeug eingeklemmt und schwer verletzt. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr ein 30-jähriger Mann mit seinem Skoda Octavia die Bundesstraße 8 in Richtung Kelkheim. In der Abfahrt Bad Soden kam er aus bislang unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und landete in einem Gebüsch. Der Fahrer musste von der Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit und schwer verletzt vom Rettungsdienst in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht werden. Der Skoda war nicht mehr fahrbefreit und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird von der Polizei auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

