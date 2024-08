PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Ladendiebin verletzt Mitarbeiterin +++ +++ Fahrdienstleister fordert Geld für liegengebliebene Handtasche +++ Falsche Handwerker +++ Bagger gestohlen +++ WhatsApp-Betrüger erfolgreich

Hofheim (ots)

1. Ladendiebin verletzt Mitarbeiterin, Eschborn, Ginnheimer Straße, Montag, 05.08.2024, 12.50 Uhr

(ro)Eine 27-jährige Frau hat am Montag in einer Eschborner Drogerie eine Mitarbeiterin verletzt. Zuvor war die Tatverdächtige bei einem Ladendiebstahl ertappt worden. Gegen 12.50 Uhr hatte die 27-Jährige zusammen mit einer 30 Jahre alten Komplizin versucht, Kosmetikprodukte aus der Drogerie in der Ginnheimer Straße zu entwenden. Beim Versuch die Filiale zu verlassen, waren die Diebinnen dann von einem Mitarbeiter angesprochen worden. Hierbei kam es zu einem Gerangel mit einer hinzugerufenen Mitarbeiterin, die von der 27-Jährigen geschlagen wurde. Beide Frauen verletzten sich bei der Auseinandersetzung leicht, eine rettungsdienstliche Behandlung war nicht erforderlich. Die alarmierte Streife nahm die beiden Diebinnen mit zur Dienststelle, dort wurden sie nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Entsprechende Verfahren wurden eingeleitet.

2. Fahrdienstleister fordert Geld für liegengebliebene Handtasche, Schwalbach, Montag, 06.08.2024

(ro)Ein Fahrdienstleister hat am Montag in Schwalbach für die Rückgabe einer in seinem Fahrzeug liegengebliebenen Handtasche Geld von einem Fahrgast gefordert. Am Sonntag hatte sich eine 24-jährige Frau über einen Fahrdienstleister ein Fahrzeug nach Neuberg bestellt, um sich wieder zu ihrer Wohnung in Frankfurt fahren zu lassen. Erst später stellte die Frau fest, dass sie ihre Handtasche im Fahrzeug vergessen hatte. Sie kontaktierte den Fahrer. Dieser forderte 50 Euro von ihr, um ihr die Handtasche wieder auszuhändigen und es wurde ein Treffpunkt für die Übergabe in Schwalbach vereinbart. Die 24-Jährige informierte die Polizei. Zum vereinbarten Zeitpunkt erschien der 29-jährige Fahrdienstleister und konnte von den Beamten widerstandslos festgenommen werden. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle konnte der Mann wieder seines Weges gehen. Er wird sich nun in einem entsprechenden Strafverfahren verantworten müssen.

3. Falsche Handwerker erbeuten Bargeld, Hofheim, Hermann-Friesen-Straße, Montag, 05.08.2024, 18.15 Uhr

(ro)Falsche Handwerker verschafften sich am Montag in Hofheim Zugang zu einer Wohnung und erbeuteten Bargeld. In der Hermann-Friesen-Straße erschlichen sich zwei Trickdiebe unter dem Vorwand die Rauchmelder prüfen zu müssen, Zugang zur Wohnung eines 74-Jährigen. Einer der falschen Handwerker verwickelte den Bewohner geschickt in ein Gespräch. Sein Komplize nutzte die Gelegenheit, die Wohnung nach Bargeld zu durchsuchen. Nachdem er fündig geworden war, verließen beide die Wohnung samt 100 Euro Bargeld sowie einer EC-Karte und entfernten sich in Richtung Homburger Straße. Der 74-Jährige wurde misstrauisch und informierte die Polizei. Der Gesprächsführer wurde als 25 bis 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß, mit schwarzem Vollbart und "nordafrikanischem" Erscheinungsbild beschrieben. Er trug ein dunkles T-Shirt mit Applikationen, eine schwarze Jeans und ein schwarzes Basecap. Sein etwa 20 bis 25 Jahre alte Komplize soll 1,75 Meter groß und ebenfalls von "nordafrikanischer" Erscheinung sein. Die Polizei fahndet nun nach den beiden. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

4. Kettenbagger gestohlen, Sulzbach, Oberliederbacher Weg, Montag, 05.08.2024, 4 Uhr bis 7 Uhr

(ro)Am frühen Montagmorgen haben Unbekannte von einem Baustellengelände in Sulzbach einen Kettenbagger gestohlen. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zutritt zum Gelände im Oberliederbacher Weg, welches mit einem Bauzaun umschlossen ist. Auf dem Gelände entwendeten sie einen Schlüssel eines Radladers, die Batterie eines Baustellenfahrzeugs und einen Kettenbagger. Vermutlich verluden sie den Kettenbagger auf ein bislang unbekanntes Transportfahrzeug, um anschließend mit der Beute im Wert von über 40.000 Euro zu flüchten. Hinweise erbittet die Kriminalpolizei unter der Rufnummer (06196) 2073-0. Wem sind in den frühen Morgenstunden Transporte mit einem Bagger aufgefallen? Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht?

5. WhatsApp-Betrüger erfolgreich, Kelkheim, Samstag, 03.08.2024

(ro)Mittels betrügerischer Kontaktaufnahme via WhatsApp wurde am Dienstag ein Mann aus Kelkheim um sein Erspartes betrogen. Wie beim klassischen Enkeltrick am Telefon beginnen die Betrüger ihre Masche mit einer namenlosen Anfrage. Dann spinnen sie ihre Geschichte fort und schildern etwas von einem defekten Handy, weshalb sie eine andere Nummer hätten. Die Kriminellen bitten im Namen einer Tochter, eines Sohnes oder eines anderen Familienmitglieds die neue Nummer zu speichern und erklären, dass sie dringend Geld benötigen würden, da auf ihrem derzeitigen Handy kein Online-Banking möglich sei. Sie bitten daher, Überweisungen für sie zu tätigen. Es sei sehr dringend. Im Glauben daran, mit dem eigenen Sohn zu kommunizieren, tätigte der Geschädigte im vorliegenden Fall eine Geldüberweisung und musste später feststellen, dass er Betrügern aufgesessen war.

Die Polizei rät, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt mit der angeblichen Person aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell