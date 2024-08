PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: PRESSEMELDUNG von Samstag, den 03.08.2024, 11:00 Uhr bis Sonntag, den 04.08.2024, 11:00 Uhr

Hofheim (ots)

Straftaten

Einbruchsdiebstahl in Mehrfamilienhaus mit Entwendung von Fahrrädern

Tatzeit: 02.08.2024, 23:00 Uhr bis 03.08.2024, 08:30 Uhr Tatort: 65719 Hofheim, Zeil

Die oder der unbekannte Täter hebelte/n mittels unbekanntem Werkzeug zunächst die Hauseingangstür auf. Dadurch gelangten die oder der unbekannte Täter in die Tiefgarage. Hier gingen sie mittels des unbekannten Hebelwerkzeugs zwei Kellerabteile an. Bei einem Kellerabteil blieb es bei Hebelversuchen. Das andere Kellerabteil wurde erfolgreich aufgehebelt. Hierbei wurden zwei Pedelecs (ein rotes Specialized und ein schwarzes Specialized) und ein Werkzeugkasten entwendet. Das Stehlgut wird insgesamt auf ca. 10200 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Diebstahl von PVC-Rohren

Tatort: 65795 Hattersheim, Hugo-Hoffmann-Ring Tatzeit: Samstag, 03.08.2024, 13:25 Uhr bis Samstag, 03.08.2024, 13:35 Uhr

Ein bislang unbekannter Täter entwendete mehrere grüne PVC Rohre von der geschädigten Institution. Der Geschäftsführer konnte den Täter noch wahrnehmen bzw. hat kurz mit ihm gesprochen, als dieser sich auf dem Grundstück der Firma befand.

Personenbeschreibung:

- männlich - osteuropäisches Erscheinungsbild - helle (wenige) Haare - Mitte 40 bis 50 - Dunkle lange Hose - Dunkles T-Shirt

Der Täter entfernte sich mit einem Fahrzeug vom Tatort:

- rotes Cabrio der Marke Peugeot, Teilkennzeichen MTK-AA bzw. MTK-A

Das Stehlgut wird auf ca. 2000 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter 06192/2079-0 entgegen.

Einbruchsdiebstahl

Tatort: 65760 Eschborn, Kurt.Schumacher-Straße Tatzeit: Dienstag, 30.07.2024, 16:00 Uhr bis Samstag, 03.08.2024, 17:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter gelangten aus unbekannter Richtung, vermutlich durch ein Loch im Absperrzaun, zum Aufgang des Baugerüsts und bestiegen dieses. Über die Treppen des Baugerüstes gelangten sie zum 5. Stock, schnitten dann vermutlich das gespannte Balkonnetz kaputt und kletterten von dem Baugerüst über das Geländer des Balkons. Auf dem Balkon schlugen sie mittels unbekannten Werkzeugs ein Loch in die Balkontür, durch welches sie vermutlich durchgriffen um den Griff der Balkontür zu öffnen. Sie durchwühlten das Schlafzimmer sowie Teile des Flurs. In der Wohnung entwendeten sie Bargeld, Schmuck und eine Apple Watch. Im Anschluss flüchteten die Täter vermutlich wieder über den Balkon und das Baugerüst in unbekannte Richtung. Die Höhe des Stehlgutes wird auf ca. 7500 EUR geschätzt.

Die zuständige Polizeistation in Eschborn nimmt sachdienliche Hinweise unter 06196/9695-0 entgegen.

Trunkenheit im Straßenverkehr

Tatort: 65719 Hofheim, Kelkheimer Straße Tatzeit: Tatzeit Samstag, 03.08.2024, 13:51 Uhr

Ein 69-jähriger Fahrzeugführer aus Hofheim konnte im fließenden Verkehr angehalten und anschließend kontrolliert werden. Während der Kontrolle kam der Verdacht auf, dass der Fahrzeugführer unter dem Einfluss alkoholischer Getränke steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fahrzeugführer wurde zur hiesigen Dienststelle sistiert. Hier wurde eine Blutentnahme durchgeführt, weiterhin wurde eine Anzeige gefertigt und der Führerschein des Fahrzeugführers sichergestellt.

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Unfallzeit: Samstag, 03.08.2024, 11:55 Uhr Unfallörtlichkeit: 65719 Hofheim, Nordring

Ein 38-jähriger Fahrzeugführer aus Schwalbach befuhr mit seinem PKW (schwarzer Tiguan) den Parkplatz vor dem Haupteingang des Globus Marktes in Fahrtrichtung Ausfahrt. Hierbei kam er vor dem Zebrastreifen kurz zum Stehen. Eine 62-jährige Fußgängerin aus Hofheim (Mitarbeiterin Globus Markt) rangierte dort mit den Einkaufswägen. Sie stand mit dem Rücken zum schwarzen Tiguan zugewandt. Mit ihrem rechten Fuß habe sie unter dem schwarzen Tiguan gestanden und habe dies nicht bemerkt. Als der Tiguan losfuhr, überrollte er den Fuß der Fußgängerin. Sie wurde hierbei leicht verletzt. Es entstand kein Sachschaden.

Brände

Brand einer Hecke

Tatzeit: 03.08.2024, 14:30 Uhr Tatort: 65817 Eppstein, Birkenweg

Durch das Abbrennen von Unkraut mittels eines Gasbrenners entzündete sich die Hecke der betroffenen Familie. Die Feuerwehr Eppstein konnte den Brand schnell löschen und ein Übergreifen auf Gebäude verhindern. Ein Fremdverschulden konnte bei der Aufnahme ausgeschlossen werden. Der Schaden wird auf ca. 1500 EUR geschätzt.

Brand einer Gartenhütte

Tatzeit: 03.08.2024, 15:11 Uhr

Tatort: 65239 Hochheim, Lahnstraße

Durch das Abbrennen von Unkraut entzündete sich die hölzerne Gartenhütte des Geschädigten. Durch die Feuerwehr Hochheim konnte ein Übergreifen auf umstehende Gebäude verhindert werden. Eine Fassade wurde jedoch leicht beschädigt. Ein Fremdverschulden konnte bei der Aufnahme ausgeschlossen werden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 2500 EUR geschätzt.

Faulborn, PHK

KVD PD Main-Taunus

