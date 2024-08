PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Falsche Wasserwerker +++ Katze angeschossen und schwer verletzt +++ Roller entwendet +++ Pedelec gestohlen +++ Autoscheibe eingeschlagen +++ Mann wirft Glasflaschen auf Straße +++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Falsche Wasserwerker erbeuten Bargeld und Schmuck, Hattersheim, Okriftel, Beethovenstraße, Mittwoch, 31.07.2024, 12.30 Uhr

(ro)Falsche Wasserwerker haben am Mittwoch eine Seniorin im Hattersheimer Stadtteil Okriftel um ihre Ersparnisse und ihren Schmuck gebracht. Ein Unbekannter klingelte gegen 12.30 Uhr bei der Frau in der Beethovenstraße und gab vor, das Leitungswasser auf Chemikalien überprüfen zu müssen. Dann lenkte der Ganove die Dame im Badezimmer ab, damit sein Komplize unbemerkt das Haus betreten und die übrigen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsuchen konnte. Mit Schmuck und Bargeld flüchteten die beiden Trickdiebe anschließend in unbekannte Richtung. Der falsche Handwerker wurde im Nachhinein als männlich, etwa 45 Jahre alt, 1,70 Meter groß, dunkelhaarig und mit leicht untersetzter Figur beschrieben. Er soll ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild gehabt und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Katze angeschossen und schwer verletzt, Kelkheim, Ruppertshain, Wiesenstraße, Dienstag, 30.07.2024, 18.45 bis 19.05 Uhr

(ro)Am Dienstag wurde im Kelkheimer Ortsteil Ruppertshain eine Katze angeschossen und schwer verletzt von ihrer Besitzerin aufgefunden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei wurde zwischen 18.45 und 19.05 Uhr vermutlich mit einem Luftgewehr auf die Katze geschossen. Wer für die Tat in der Wiesenstraße verantwortlich ist, ist derzeit noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz. Sollten Sie zur Aufklärung des Sachverhaltes beitragen können, werden Ihre Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

3. Roller entwendet, Liederbach, Niederhofheim, Heidestraße, Mittwoch, 31.07.2024

(ro)Der Diebstahl eines Rollers wurde am Mittwoch bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Der Inhaber meldete, dass er seinen Roller in der Heidestraße geparkt hatte. Zu einem nicht bekannten Zeitpunkt schlossen Unbekannte den Roller der Marke "Piaggio" kurz und fuhren unerkannt davon. Weshalb sie den entwendeten Roller im Wert von 2.000 Euro nur ein paar Häuser weiter schließlich zurückließen, ist auch Gegenstand der Ermittlungen. Am Roller entstand ein Schaden von etwa 1.500 Euro.

Die Polizei in Kelkheim bittet unter der Rufnummer (06195) 6749-0 um Hinweise zum Rollerdiebstahl.

4. Pedelec von Fahrradträger gestohlen,

Sulzbach, Schwalbacher Straße, Dienstag, 30.07.2024, 10 Uhr bis 16.30 Uhr

(ro)In Sulzbach haben Fahrraddiebe ein Pedelec gestohlen, das auf einem Fahrradträger eines Wohnmobils befestigt war. Die Täter durchtrennten das Schloss mit einem unbekannten Werkzeug und nahmen das schwarze Elektrofahrrad "Diamant Elan-Nyon" vom Fahrradträger eines in der Schwalbacher Straße abgestellten Wohnmobils. Samt dem Fahrrad im Wert von über 2.600 Euro ergriffen sie die Flucht.

Ihre Hinweise melden Sie bitte der Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

5. Autoscheibe eingeschlagen, Kriftel, Immanuel-Kant-Straße, Mittwoch, 31.07.2024, 16.15 Uhr

(ro)Unbekannte haben in den vergangenen Tagen eine Autoscheibe eingeschlagen. Die Fahrzeuginhaberin stellte am Mittwoch um 16.15 Uhr fest, dass die Scheibe der Fahrertür ihres in der Immanuel-Kant-Straße geparkten schwarzen Peugeot 207 eingeschlagen worden war. Aus dem Fahrzeug wurden keine Gegenstände entwendet. Die Täter hinterließen einen geschätzten Schaden von 200 Euro. Die Polizei in Hofheim nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2079-0 entgegen.

6. Mann wirft Glasflaschen auf Straße,

Kriftel, Frankfurter Straße, Donnerstag, 01.08.2024, 1.40 Uhr

(ro)Ein Mann hat am frühen Donnerstagmorgen in Kriftel Flaschen aus einem Dachgeschossfenster eines Wohnhauses auf die Straße geworfen. Die hinzugerufene Straße konnte den Mann gegen 1.40 Uhr in der Frankfurter Straße in seiner Wohnung antreffen. Strafbare Handlungen konnten nicht festgestellt werden, da sich der Mann jedoch in einem psychischen Ausnahmezustand befand, lieferten sie ihn einer Fachklinik zu. Die Scherben auf der Fahrbahn wurden entfernt.

7. Geparktes Auto gestreift und geflüchtet - Zeugen gesucht! Hofheim, Marxheim, Berliner Straße 14, Sonntag, 28.07.2024, 21.45 bis Montag, 29.07.2024, 7.45 Uhr

(ro)Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen kam es im Hofheimer Stadtteil Marxheim zu einem Unfall, bei dem ein geparktes Auto gestreift wurde, der Verursacher flüchtete. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Die Inhaberin parkte ihren roten Renault Clio in einer Parklücke der Berliner Straße in Höhe der Hausnummer 14. Zwischen Sonntag, 21.45 Uhr und Montag, 7.45 Uhr touchierte ein bislang nicht bekanntes Fahrzeug den Clio. Die Verursacherin oder der Verursacher flüchtete, ohne sich um den Heckschaden in Höhe von circa 2.500 Euro zu kümmern. Der Regionale Verkehrsdienst in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06192) 2079-0 um Hinweise zu diesem Unfall.

