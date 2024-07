PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Tote Person bei Wohnungsbrand +++ Widerstände +++ Einbruch und erfolglose Fahrt mit Gabelstapler +++ Jugendliche fährt berauscht mit Pkw - Unfall mit Streifenwagen +++ Unfallflucht

Hofheim (ots)

1. Tote Person bei Wohnungsbrand, Hofheim-Marxheim, Am Forsthaus, Mittwoch, 31.07.2024, 0.12 Uhr

(ro)Bei einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus in Hofheim-Marxheim ist in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch eine Person verstorben. Um 0.12 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle ein Notruf ein, da in dem Gebäude in der Straße "Am Forsthaus" ein Rauchwarnmelder ausgelöst hatte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei eilten zu dem Wohnhaus und holten die Bewohner aus dem bereits verrauchten Gebäude. Die Feuerwehr öffnete die betroffene Wohnung gewaltsam und konnte den Brand löschen. Hier fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr eine leblose Person, die aus der Wohnung gerettet und vor Ort erfolgreich von Rettungskräften reanimiert werden konnte. Sie verstarb jedoch noch in der Nacht im Krankenhaus aufgrund der schweren Verletzungen. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr gelüftet und kontrolliert. Anschließend gaben die Einsatzkräfte das Mehrfamilienhaus wieder als bewohnbar frei. Weitere Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch unklar, das zuständige Kommissariat hat die Ermittlungen aufgenommen. Brandermittler des Hessischen Landeskrimimalamtes sind ebenfalls eingebunden. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Erkenntnissen auf rund 80.000 Euro.

2. Randalierer leistet Widerstand und beschmutzt Gewahrsamszelle, Hattersheim, Untertorstraße, Dienstag, 30.07.2024, 17 Uhr

(ro)In Hattersheim leistete ein 39-jähriger Randalierer am Dienstag Widerstand gegenüber einer Polizeistreife und beschmutzte eine Gewahrsamszelle. Gegen 17 Uhr wurde der Polizei ein Mann in der Untertorstraße gemeldet, der mit einer Bierflasche und Gartenschere in der Hand wahllos Passanten anpöbelte. Der Aufforderung der hinzugerufenen Polizeistreife, die Gegenstände niederzulegen kam der offensichtlich alkoholisierte Hattersheimer erst nach mehreren Ansprachen nach. Er legte die Glasflasche und die Schere ab und versuchte zu flüchten. Nach kurzer Nacheile konnten ihn die Beamten einholen und in Gewahrsam nehmen. Da er sich hiergegen wehrte, musste der Mann zu Boden gebracht und anschließend gefesselt werden. Im weiteren Verlauf trat er beim Transport zur Dienststelle fortlaufend nach den Polizisten. Während des Einsatzes erlitt der 39-Jährige leichte Schürfwunden, die Polizeibeamten blieben unverletzt. Einen Atemalkoholtest verweigerte der Mann, in der Gewahrsamszelle hinterließ er Urin und Kot. Eine Richterin ordnete schließlich eine Nacht im Zentralen Polizeigewahrsam in Wiesbaden an, am heutigen Morgen konnte der Mann wieder seiner Wege gehen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

3. Frau schlägt Lebenspartner und leistet Widerstand, Hofheim, Pfarrgasse, Mittwoch, 31.07.2024, 3.05 Uhr

(ro)Die Polizei wurde am Mittwoch gegen 3.05 Uhr in Hofheim zu einem Beziehungsstreit in die Pfarrgasse gerufen, in dessen Verlauf eine Frau in der Wohnung randalierte und ihren Lebenspartner auch geschlagen hatte. Beide Parteien wirkten stark alkoholisiert bzw. berauscht. Die Frau befand sich in einem psychischen Ausnahmezustand und verhielt sich gegenüber den alarmierten Polizeibeamten äußerst aggressiv, sodass sie schließlich zu Boden gebracht werden musste. Hierbei wehrte sie sich heftig und verletzte einen Beamten leicht am Arm. Die Frau wurde zur Polizeistation verbracht und im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen einer Fachklinik zugeführt. Der verletzte Beamte konnte seinen Dienst nach einer ambulanten Behandlung im Rettungswagen fortsetzen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

4. Einbruch und erfolglose Fahrt mit Gabelstapler endet in Festnahme, Kriftel, Beyerbachstraße, Mittwoch, 31.07.2024, 0.10 Uhr

(ro)Die Polizei hat in der Nacht auf Mittwoch einen Einbrecher in Kriftel festgenommen, der während seines Einbruchs vergeblich eine Runde auf dem Baumarktgelände mit einem Gabelstapler drehen wollte. Der Polizei wurde gegen 0.10 Uhr ein Mann auf einem Baumarktgelände in der Beyerbachstraße gemeldet, der mehrfach versuchte, einen Gabelstapler zu starten. Die sofort entsandten Streifen konnten den Mann mit Hilfe des aufmerksamen Zeugen schnell lokalisieren und widerstandslos festnehmen. Ersten Erkenntnissen zufolge konsumierte der 26-Jährige zunächst Alkohol und fuhr mit seinem E-Scooter zum Baumarkt. Dort verschaffte er sich über die Schiebetüren des Haupteingangs Zutritt zum Markt. Im Inneren entwendete er mehrere Schlüssel und deponierte einige Artikel in Einkaufskörben. Über eine Notausgangstür gelangte er zum Außengelände. Dort fiel ihm der Stapler ins Auge, auf dem er versuchte eine Runde zu drehen, bevor in die Beamten schließlich festnahmen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 1,8 Promille. Der Einbrecher wurde zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeidienststelle in Hofheim gebracht und nach einer Nacht im Gewahrsam wieder entlassen. Nach erster Einschätzung entstand weder am Gebäude noch am Gabelstapler ein Schaden.

5. Auto brennt nach Tankvorgang, Eschborn, Ginnheimer Straße, Dienstag, 30.07.2024, 14.50 Uhr

(ro)Am Dienstag ist ein Auto in Eschborn nach einem Tankvorgang in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte sein Fahrzeug gegen 14.50 Uhr an einer Tankstelle in der Ginnheimer Straße getankt. Als er seine Fahrt fortsetzte, ging der PKW plötzlich aus und Benzin trat aus. Anschließend fing das Fahrzeug vermutlich aufgrund eines technischen Defekts Feuer. Der Mann konnte sein Auto rechtzeitig verlassen und die Feuerwehr alarmieren. Während der Einsatzmaßnahmen war die Ginnheimer Straße zeitweise voll gesperrt. Es bestand zu keiner Zeit die Gefahr, dass das Feuer auf die Tankstelle übergreifen könnte. Glücklicherweise wurde auch niemand verletzt.

6. Jugendliche fährt berauscht mit Pkw - Unfall mit Streifenwagen bei der Einsatzfahrt, Kelkheim, Kelkheimer Straße, Dienstag, 30.07.2024, 17 Uhr

(fh)Am Dienstag hat sich eine 14-Jährige in Kelkheim das Fahrzeug der Eltern geschnappt und ist offenbar berauscht umhergefahren. Am späten Nachmittag meldete ein Mann aus Kelkheim, dass seine 14-jährige Tochter mit seinem Auto davongefahren und nun nicht zurückgekehrt sei. Umgehend wurde von der Polizei nach der Jugendlichen gefahndet. Einer Polizeistreife fiel das Fahrzeug während der Alarmfahrt auf. Die Beamtin bremste den Streifenwagen sofort ab, um zurückzusetzten. Hierbei kollidierte der Wagen mit dem Fahrzeug eines 48-Jährigen, der die Kelkheimer Straße in gleicher Fahrtrichtung hinter der Streife befuhr. Verletzt wurde glücklicherweise niemand, die beiden Fahrzeuge waren weiter fahrbereit. Die Jugendliche konnte schließlich in dem Fahrzeug angetroffen und kontrolliert werden. Hierbei ergaben sich sofort Anhaltspunkte für einen Konsum von Betäubungsmitteln, welche durch einen Test bestätigt werden konnten. Dies hatte eine Blutentnahme bei der Jugendlichen zur Folge. Gegen die 14-Jährige, aber auch ihren Vater, wurden Verfahren eingeleitet.

7. Unfall mit hohem Sachschaden verursacht und geflüchtet, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, Kreisel, Dienstag, 30.07.2024, 20.16 Uhr

(vb)Am Freitagabend kam es zwischen zwei Kraftfahrzeugen in einem Kreisel in Bad Soden am Taunus zu einem Verkehrsunfall. Der Unfallverursacher flüchtete. Der 78-jährige Pkw-Fahrer befuhr mit seiner Beifahrerin in einem weißen Mitsubishi die Schubertstraße und fuhr in den Kreisverkehr ein, um diesen in Richtung Königsteiner Straße (Richtung Bahnhof) zu verlassen. Während sich der Pkw des 78-Jährigen noch im Kreisel befand, bog der noch unbekannte Unfallverursacher mit seinem Kleintransporter aus der Königsteiner Straße aus Richtung Bahnhof kommend ebenfalls in den Kreisel ein und versuchte, sich vorbeizudrängeln. Dabei touchierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite den gesamten Frontbereich des Mitsubishi. Ohne Anzuhalten und den Schaden zu regulieren, fuhr der Fahrer einfach die Königsteiner Straße in Richtung Limesspange weiter, woraufhin der Mitsubishi-Fahrer die Verfolgung aufnahm. Wenige Meter später hielt der Unfallverursacher an und lehnte einen Personalienaustausch ab, da an seinem Fahrzeug kein Schaden entstanden sei. Als sich der 78-Jährige kurz umdrehte, stieg der Unfallverursacher zurück in sein Fahrzeug und fuhr endgültig davon. An dem Mitsubishi entstand ein Sachschaden von ca. 6.000 EUR. Bei dem Fahrzeug des Unfallverursachers soll es sich um einen Kleintransporter mit offenem Ladenflächenaufbau gehandelt haben. Ob das Verursacherfahrzeug ebenfalls beschädigt ist, ist nicht bekannt. Der Fahrer sei ein ca. 50-jähriger Mann gewesen. Er habe grau-weiß meliertes Haar und einen grauen Ziegenbart. Der Mann sei mit einem weißen T-Shirt und einer hellen Arbeitshose gekleidet gewesen. Er habe hochdeutsch gesprochen. Zeuginnen oder Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich telefonisch mit dem Regionalen Verkehrsdienst des Main-Taunus-Kreises unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

