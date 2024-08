PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: POL-MTK: +++ Diebstahl aus Kinderwagen +++ Fahrraddiebstahl aus Tiefgarage +++

Hofheim (ots)

1. Diebstahl aus Kinderwagen im Main-Taunus-Zentrum

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum; Donnerstag, 01.08.2024, 19:00-19:30 Uhr

(sb) Am Donnerstag, den 01.08.2024 ereignete sich im "Main-Taunus-Zentrum" ein Diebstahl aus Kinderwagen. Die Geschädigte war mit ihren Kindern im Zentrum unterwegs, als ihr aus dem Kinderwagen das dort abgelegte Portemonnaie entwendet wurde. Die geschädigte Frau bemerkte den Verlust erst später, als sie in einem Restaurant bezahlen wollte. Nach Feststellung des Diebstahls sperrte die Frau umgehend ihre Geldkarten. Dennoch gelang es dem Täter oder den Tätern, vor der Sperrung Abbuchungen in Höhe von insgesamt 308,15 Euro zu tätigen. Die Polizei in Eschborn bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen oder ungewöhnliche Aktivitäten im Bereich des Main-Taunus-Zentrums beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 zu melden. Insbesondere relevante Informationen zu möglichen Tatverdächtigen oder auffälligen Verhalten könnten entscheidend zur Aufklärung des Falles beitragen.

2. Diebstahl eines Fahrrads aus Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses

Hattersheim, Rosenpark 22; Donnerstag, 12:00 Uhr - Freitag, 02.08.2024 09:00 Uhr

(sb) Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag kam es in der Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses im Rosenpark in Hattersheim zum Diebstahl eines Fahrrads. Unbekannte Täter entwendeten ein Damenfahrrad der Marke Gudereit. Das Fahrrad war mit einem Kabelschloss der Marke Abus gesichert, welches ebenfalls gestohlen wurde. Wie die Täter in die Tiefgarage gelangten, ist bisher nicht bekannt. Die Tatzeit konnte bislang nicht näher eingegrenzt werden. Die Eigentümerin stellte das Fehlen des Fahrrads am Freitagmorgen fest und informierte umgehend die Polizei. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 150 Euro. Die Polizei in Hofheim ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell