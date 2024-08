PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Trickdiebinnen erbeuten Bargeld +++ Einbruch in Bäckerei +++ Fahrraddieb ertappt - Festnahme +++ Bedroht und bespuckt +++ Graffiti +++ Scheibe beschädigt +++ Berauscht und betrunken am Steuer erwischt

1. Trickdiebinnen erbeuten Bargeld, Flörsheim, Anne-Frank-Weg, Donnerstag, 01.08.2024, 14 Uhr bis 15 Uhr

(ro)Ein Seniorin ist am Donnerstag in Flörsheim zwei Trickdiebinnen aufgesessen. Diese hatten es auf Bargeld abgesehen. Den Angaben der 72 Jahre alten Frau zufolge klingelten gegen 14 Uhr zwei Frauen an ihrer Wohnungstür, die um einen Zettel und einen Stift baten. Die Bewohnerin des Mehrfamilienhauses im Anne-Frank-Weg ließ die beiden eintreten. Während eine der Diebinnen die Frau geschickt in ein Gespräch verwickelte, durchsuchte ihre Komplizin die Wohnung unbemerkt nach Bargeld und wurde fündig. Anschließend verabschiedeten sich die beiden gegen 15 Uhr und entfernten sich samt der Beute in unbekannte Richtung. Der Diebstahl fiel der Seniorin jedoch erst später auf. Die etwa 30-jährige und 1,70 Meter große Gesprächsführerin mit "südosteuropäischem" Aussehen soll ihre Mittäterin als "Mama" angesprochen haben. Die Komplizin wurde als etwa 50 Jahre alt, ebenfalls 1,70 Meter groß und "südosteuropäischem" Phänotyp beschrieben. Beide sollen Deutsch mit unbekanntem Akzent gesprochen haben und von normaler Statur gewesen sein. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Einbruch in Bäckerei, Kriftel, Kapellenstraße, Freitag, 02.08.2024, 3.15 Uhr bis 3.30 Uhr

(ro)In Kriftel haben Einbrecher am frühen Freitagmorgen eine Bäckerei heimgesucht. Die Täter hebelten ersten Erkenntnissen zufolge gegen 3.15 Uhr ein seitliches Fenster auf und gelangten so in die Innenräume des Betriebs in der Kapellenstraße. Hier machten sie sich an allen Kassen zu schaffen. Zwei hielten den Aufbruchsversuchen stand, aus einer Kasse entnahmen die Unbekannten Bargeld und eine vierte ließen sie samt Inhalt mitgehen, als sie gegen 3.20 Uhr mit mehreren Hundert Euro die Flucht in unbekannte Richtung antraten. Der hinterlassene Schaden beläuft sich auf circa 400 Euro. Die Kriminalpolizei in Sulzbach ermittelt und bittet, sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 zu melden.

3. Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt - Festnahme, Eschborn-Niederhöchstadt, Steinbacher Straße, Donnerstag, 01.08.2024, 11.39 Uhr

(ro)Am Donnerstag hat die Polizei in Eschborn-Niederhöchstadt einen Fahrraddieb festgenommen. Um 11.39 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge über den Notruf, dass eine männliche Person in der Steinbacher Straße an einem am Bahnhof abgestellten Fahrrad hantiere. Der Zeuge, ein Polizeibeamter, der privat unterwegs war, lieferte den alarmierten Einsatzkräften eine genaue Beschreibung des Diebes und seines Standortes, sodass dieser beim Verlassen des Bahnhofs samt dem Mountainbike der Marke "Bulls" angetroffen und festgenommen werden konnte. Das Aufbruchswerkzeug, welches der 46-Jährige mitführte, wurde ebenso sichergestellt wie das Mountainbike. Nach den polizeilichen Maßnahmen auf der Polizeidienststelle konnte der Mann nach Rücksprache mit der Amtsanwaltschaft Frankfurt wieder seines Weges gehen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Inwieweit der Mann als Täter für weitere Fahrraddiebstähle in Betracht kommt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

4. Mitarbeiter der Stadt Schwalbach bedroht und bespuckt, Schwalbach, Westring, Donnerstag, 01.08.2024, 14.30 Uhr

(ro)Streitigkeiten über eine verkürzte Teilnahme bei einem Ferienprogramm führten am Donnerstag in Schwalbach dazu, dass ein Mitarbeiter der Stadt bedroht und bespuckt wurde. Die Polizei wurde gegen 14.30 Uhr zu einem eskalierenden Streit im Westring gerufen. Eine Frau hatte zuvor bei einem Mitarbeiter der Stadt Geld für ein Ferienprogramm zurückgefordert, da die Tochter an diesem nicht über den kompletten Zeitraum teilnehmen konnte. Kurz darauf sei der Ehemann der Beschwerdeführerin auf den Mitarbeiter mit geballter Faust drohend zugekommen und habe ihn auch bespuckt. Der Familienvater muss sich nun in einem Strafverfahren wegen Bedrohung und Beleidigung verantworten.

5. Burgwarte mit Grafitti besprüht, Bad Soden, Schillerstraße, Burgwarte, Mittwoch, 31.07.2024, 17 Uhr bis 18 Uhr,

(ro)Am Mittwoch haben zwei Jugendliche in Bad Soden die Burgwarte in der Schillerstraße mit Graffiti besprüht. Eine Bad Sodenerin war zwischen 17 Uhr und 18 Uhr an der Burgwarte spazieren. Als die Frau die beiden Sprayer entdeckte, ergriffen sie die Flucht. Zuvor hatten sie an der Burgwarte schwarze und pinke sowie an drei Parkbänken davor blaue und ebenfalls schwarze Farbschmierereien hinterlassen. Die Zeugin konnte nur einen der beiden etwa 15 Jahre alten Jugendlichen näher beschreiben. Er soll von kräftiger Statur und circa 1,70 Meter groß sein und habe ein weißes T-Shirt sowie eine schwarze Hose getragen. Die Polizei fahndet nun nach den beiden. Wer hat verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise geben? Bitte melden Sie diese der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0.

6. Scheibe an Schule beschädigt, Schwalbach, Westring, Mittwoch, 31.07.2024, 18 Uhr bis Donnerstag, 01.08.2024, 10.40 Uhr

(ro)Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eine Fensterscheibe einer Schule im Westring in Schwalbach beschädigt. Zwischen 18 Uhr und 10.40 Uhr haben die Täter einen Stein gegen die Scheibe im ersten Obergeschoss geworfen und so einen Schaden von geschätzten 250 Euro verursacht. Die Polizei in Eschborn ermittelt und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

7. Berauscht und betrunken am Steuer erwischt, Eschborn, Elly-Beinhorn-Straße, Hattersheim, Frankfurter Straße, Donnerstag, 01.08.2024, 18.20 Uhr bis Freitag, 02.08.2024, 1.30 Uhr

(ro)Zwei Personen, die im Verdacht stehen, vor Fahrtantritt Drogen bzw. Alkohol konsumiert zu haben, sind bei Kontrollen der Polizei am Donnerstagabend und am frühen Freitagmorgen in Eschborn und Hattersheim erwischt worden. Am Donnerstag um 18.20 Uhr kontrollierten Beamte nach einem Hinweis eines Zeugen in der Elly-Beinhorn-Straße in Eschborn einen 60-jährigen Audi-Fahrer. Der Mann sei dem Hinweisgeber schon auf der Bundesautobahn 66 aufgefallen, da er beinahe einen Unfall verursacht und beim Verlassen der Autobahnabfahrt fast die Leitplanke touchiert habe. Bei der Kontrolle zeigte sich schnell die Ursache der auffälligen Fahrweise, ein Atemalkoholtest lieferte einen Wert von über 1,2 Promille, weshalb der Fahrer für die Abgabe einer Blutprobe mit auf die Polizeistation in Eschborn kam. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein. Am frühen Freitagmorgen gegen 1.30 Uhr überprüften Polizisten einen 28-jährigen Ukrainer, der mit seinem Fahrzeug in der Frankfurter Straße in Hattersheim unterwegs war, obwohl er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem zeigte er deutliche Zeichen von vorangegangenem Drogen- und Alkoholkonsum. So schlug ein Drogenvortest positiv auf Kokain an und ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,7 Promille. Folglich kam auch er für weitere Maßnahmen mit zur Wache und musste die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen, bevor er am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt wird. Dies war notwendig, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt.

