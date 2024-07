Polizei Hagen

POL-HA: Polizeieinsatz aufgrund häuslicher Gewalt

Hagen-Boele (ots)

Aufgrund eines lautstarken Streits informierten Zeugen am Sonntag (30.06.) gegen 10 Uhr die Polizei. In einem Einfamilienhaus in Boele kam es zwischen einem Paar zu einem Konflikt. Die Beamten trafen auf eine Hagenerin und ihren 45-jährigen Lebensgefährten. Dieser zeigte sich verbal aggressiv und baute sich vor den Einsatzkräften auf. Zudem wollte er zunächst keine Angaben zu seiner Person machen. Die Hagenerin gab an, dass ihr Lebenspartner sie zunächst mit einem Bügeleisen und dann mit einem Wäscheständer beworfen und sie am Arm getroffen habe. Im Anschluss habe er sie zudem geschubst und an den Armen in den Keller gezogen.

Der 45-Jährige gab an, dass seine Lebenspartnerin ihn während des Konfliktgespräches unvermittelt angegriffen habe. Dabei habe sie ihn gekratzt und sei mehrfach auf ihn losgegangen. Er wiederum habe lediglich versucht, ihre Angriffe abzuwehren und sie von sich fernzuhalten. Hierzu habe er sie am Arm gepackt und zurückgestoßen. Geschlagen habe er sie jedoch nicht. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Die Einsatzkräfte verwiesen den 45-Jährigen des Hauses und erteilten ihm ein zehntägiges Rückkehrverbot. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. (arn)

