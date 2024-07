Polizei Hagen

POL-HA: Raub in Boele - 17-Jähriger von drei Jugendlichen getreten und geschlagen

Hagen-Boele (ots)

Ein 17-Jähriger wurde am Samstag, 29.06.2024, Opfer eines Raubes. Zuvor hielt er sich mit einem Freund am Boeler Marktplatz auf. Dort trafen beide auf zwei weitere Jugendliche, die späteren Täter. Man kannte sich aus vorangegangenen Streitigkeiten und wollte ein Gespräch führen. Gemeinsam ging man in Richtung Loxbaum, wo sich zwei weitere Tatverdächtige anschlossen. Die vier Täter trennten den 17-Jährigen von seinem Bekannten und lockten ihn in eine Gasse im Bereich Ginsterheide. Hier schlugen zwei der Heranwachsenden auf ihn ein und traten am Boden nach ihm. Zwei weitere standen Schmiere. Danach zerstörten sie das Handy des Hageners und liefen mit dessen Umhängetasche davon. Die Räuber werden wie folgt beschrieben:

Wortführer und Schläger:

- 17-18 Jahre alt

- ca. 1,75 m groß

- normale Statur

- Schwarze, kurze Haare

- arabischer Phänotyp

- graue Jogginghose

- dunkles T-Shirt

Zweiter Schläger:

- 17-18 Jahre

- ca. 1,80 m groß

- kräftigere Statur

- arabischer Phänotyp

- dunkle, längere Haare mit einer dunklen Haarklammer nach hinten frisiert

- helles T-Shirt

- schwarze Jogginghose

Erster Aufpasser:

- 17-18 Jahre

- ca. 1,70 m groß

- dünne Statur

- arabischer Phänotyp

- gestreiftes Trikot (vermutlich türkische Mannschaft)

- dunkle Jogginghose

- graue Gucci-Kappe (mit einem "Löwen"-Symbol)

Zweiter Aufpasser:

- 17-18 Jahre

- ca. 1,80 m groß

- dünne Statur

- helle, kurze Haare

- osteuropäischer Phänotyp

- silberne Kette

- dunkles T-Shirt

- graue Hose

- dunkle, graue Nike Schuhe

Wer kann Angaben zu den beschriebenen Personen oder deren Aufenthaltsort tätigen? Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegengenommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell